A labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai elődöntőjének odavágóján a Liverpool 2-0-ra legyőzte a Villareal gárdáját.

A „sárga tengeralattjáró” a BL idei szezonjában sokak meglepetésére kiejtette a Juventust és a Bayern München együttesét is. Szerda este azonban a Liverpool túl nagy falat volt a spanyol csapatnak.

A találkozón Jürgen Klopp csapata 19-szer lőtt kapura a mérkőzésen, míg a vendégek egyszer találták el a kaput.

A mérkőzésről a TalkSport szakértője, Jason Cundy azt mondta, hogy a spanyol csapat teljesítménye szégyen volt.

„A Liverpool a játék minden elemében jobb volt. Nem volt a játéknak olyan eleme, ahol a Villarealnak jobb lett volna. Nem tudom, mit láttam, de ez a Villareal szégyen volt.”

„Az UEFA ezt biztosan figyeli és azt gondolja. Nagy bajban vagyunk”.

„A csoportkör utolsó fordulójában látott teljesítmény az Európa-ligában semmire sem lett volna elég. A Liverpool nagyszerű volt, de ez a BL számára szégyen. Vannak olyan játékosok, akik meg sem izzadnak egy BL elődöntőjében. Jelenleg egyetlen csapat tudja megverni a Liverpoolt, a Manchester City és esetleg talán a Chelsea. Toronymagasan a többiek előtt járnak. A Villarealt már azelőtt megverték, hogy elkezdődött volna a mérkőzés. A West Ham és az Everton is jobb lett volna. Fogalmam sincs, hogy jutott el a Villareal ide. Nem hiszem el, amit láttam. Úgy gondolom, Van Dijk mellett akár egy szurkoló is állhatott volna.”

„Szerencsés nap ez a mai számodra. A Liverpool otthonában fogsz játszani a Bajnokok Ligájában vedd fel ezt” – nyilatkozta a TalkSport szakértője.

Ennyire rossz volt látni a Villarealt.

