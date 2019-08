A Dinamo Zagrebnek egyértelműen több gól szerzésére kellett törekednie a Ferencváros elleni visszavágóján, hiszen idegenbeli találatával a magyar csapat volt aprócska előnyben. Azonban nyilván való, így sem vehette könnyelműen a találkozót a Fradi, pláne, hogy az a játékosa, amely extrát hozhatott volna, hazatért Kispestre. A mérkőzés gyors támadásokkal indult, mindkét csapat kapuja veszélyben forgott.

Az első igazán veszélyes lövést Ademi az 5. percben eresztette el, de Dibusz hárítani tudott. A Fradi percekkel később szintén megszerezhette volna a vezetést, Nguen ugrott ki egy hosszú indítással, de lövése egyenesen a kapujából kirontó Livakovicba csapódott.

A 16. percben ismét Ademi érkezett meg a kapu elé, az első meccsen gólt szerző Olmotól pedig mesteri passzt kapott. Dibusznak esélye sem volt elérni a jobb felsőbe tartó lövést. 0-1



A gólt követően még inkább nyomni kezdett a Dinamo, sorra dolgozták ki a veszélyes helyzeteket, a Fradi pedig hősiesen védekezett, támadásra nem igazán volt lehetősége. Mégis a 34 percben Zubkov kapott remek indítást, de a büntetőterületen belül nem sikerült csele, és fel tudtak szabadítani a vendégek. A 41. percben Lovrencsics tört előre, majd adott középre laposan, Nguen viszont milliméterekkel lemaradt róla. A 43. percben Lovrencsics hasonlóan tette Signevich elé a játékszert, de őt védője könnyedén megelőzte, miután meg se próbált nyúlni a labdáért. A játékrész utolsó másodpercében Sigér cselezett mesterien, de távoli bombája a kapufán csattant.

A fordulás után ismét gyors offenzívába kezdett a Dinamo. Könnyűszerrel játszotta át Orsic védőjét, majd tálalt Petkovic elé, aki nem hibázott, kilőtte a bal alsót, gyakorlatilag ezzel eldöntve a továbbjutást. 0-2



Dani Olmo az 55. percben góllal is kivette a részét a sikerből, egy mesteri kényszerítőt követően szakadt le a lelassító Dvaliról, így senki nem zavarta abban, hogy a bal alsóba lőjön. 0-3



A 66. percben Nguen szépíthetett volna, látványos cselei után azonban nem talált a kapuba. A 68. percben Civic adott középre laposan, de Signevich lekésett róla. Rögtön ezt követően Civic kapott egy kissé szigorú második sárgát könyöklés miatt, így indulhatott is zuhanyozni.

A 79. percben talán első labdaérintéséből Majer 25-ről tüzelt, Dibusztól elpattant a középre érkező labda, amire a szintén csereként beállt Gojak csapott le, és passzolt a magyar kapus mellett a hálóba. 0-4

A Fradi rajongói továbbra is csodálatra méltóan buzdították csapatukat, de a kevésbé fanatikusok elkezdtek kiszivárogni a stadionból. Akik maradtak, még láthatták debütálni az új szerzeményt, Bolit is, aki első labdaérintésével egy rossz passzt követően visszaszerezte a labdát, majd másodikkal vissza is adta a Zágrábnak a felezőnél. Valamint Sigér harciasságát, és szép cseleit is megnézhették egy szögletet követően a szurkolók, egy perccel később viszont a fejüket fogták, amikor Heister belépője után büntetőt fújt a Zágráb javára a játékvezető. Petkovic azonban fölé vágta a tizenegyest.

Bajnokok Ligája, selejtező, elődöntők

Ferencvárosi TC–Dinamo Zagreb 0–4 (0–1)

Játékvezető: Buquet R. (Fra), Helyszín: Groupama Aréna (Budapest)

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Civic – Sigér, Kharatin – Skvarka (Heister 71.) – Zubkov, Signevich (Boli 85.), Nguen (Varga 67.)

Dinamo: Livakovic – Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac – Moro, Ademi (Gojak 69.) – Hajrovic (Majer 77.), Olmo (Situm 85.), Orsic – Petkovic

Gólszerzők: Ademi (16.), Petkovic (47.), Olmo (55.), Gojak (79.)

Sárga lap: Civic (24., 69.), illetve Ademi (26.), Hajrovic (28.), Majer (91.)

Piros lap: Civic (69.)

Továbbjutott a Dinamo 5–1-es összesítéssel.

Fotó: MTI/Illyés Tibor