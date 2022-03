Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy minden labdarúgó álmai közt ott szerepel a BL-trófea megszerzése. Sokszor azonban még a legjobb játékosok sem jutnak el odáig, hogy magasba emelhessék a hőn áhított kupát. Azt, hogy ez mennyire igaz, az is bizonyítja, hogy egy elég komoly kezdő tizenegyet lehet összeállítani azokból a játékosokból, akik a világelit részesei voltak, előbbi azonban mégsem jött össze nekik.



A BL-trófea az, amit minden játékos élete során egyszer szeretne megszerezni. Vannak szerencsések, akiknek ez az élmény többször is megadatik. Közéjük tartozik Cristiano Ronaldo is, aki nem kis teljesítményt tett le az asztalra azzal, hogy ötször is megnyerte a Bajnokok Ligáját. A portugál teljesítménye talán még lenyűgözőbbnek tűnik akkor, ha megnézzük, hány olyan klasszisjátékos akad, akinek egyszer sem jött össze a végső győzelem.



Ezekből a kiválóságokból egy nagyon korrekt kezdőt lehetne összerakni. Nézzük, hogy mutatna, a BL-t sosem nyerő világklasszisok csapata!



Gianluigi Buffon

Buffon a történelem egyik legnagyszerűbb kapusa, aki rengeteg trófeát nyert a Juventusszal és világbajnoki címet szerzett az olasz válogatottal. Buffon 2003-ban, 2015-ben és 2017-ben is eljutott a BL fináléjáig, a győzelem ízét azonban ezidáig nem érezhette meg.



Lilian Thuram

A francia válogatott színeiben legtöbbször szereplő, világbajnok játékos Buffonhoz hasonlóan tagja volt a 2003-ban BL-döntőig jutó Juventusnak, mely vereséget szenvedett a szintén olasz AC Milantól.



Fabio Cannavaro

Utoljára Cannavaro volt az, aki védő létére megkaparinthatta az Aranylabdát. A legnagyobb egyéni elismerést 2006-ban megkapó játékos olyan csapatok mezét ölthette magára, mint az Internazionale, a Juventus és a Real Madrid, mégis lehet hiányérzete, a BL-ben ugyanis még a döntőig sem sikerült eljutnia.



Laurent Blanc

Blanc fénykorában világklasszis középhátvéd volt, sőt a 20. század legjobb francia játékosát kereső szavazáson a negyedik helyen végzett. A vb- és Európa-bajnoki pályafutása során azonban nem tudta elérni a klubfutball csúcsát, hiszen a Bajnokok Ligája trófeájához legközelebb a 2002/2003-as szezon során került, amikor a Manchester Uniteddel elődöntőig jutott.



Gianluca Zambrotta

Thuramhoz hasonlóan Zambrotta is kénytelen volt egy ezüsttel beérni 2003-ban a Juventus színeiben. 2006-ban aztán a Barcelonához igazolt, ami pechére pont azután volt, hogy a katalánok a BL-döntőben legyőzték az Arsenalt.



Lothar Matthäus

A német egy újabb Aranylabdás, aki soha nem szerezte meg a klubfutball legrangosabb trófeáját. Matthäus azonban 1999-ben nagyon közel volt hozzá, hogy megnyerje a BL-t a Bayern Münchennel, de a Manchester United játékosai, Teddy Sheringham és Ole Gunnar Solskjaer elrontották a bulit.



Michael Ballack

Ballack talán a történelem legszerencsétlenebb futballistája. A német természetesen számos trófeát szerzett a BL-ért járó kupáért azonban 2002-ben és 2008-ban is lemadart. Előbbi esetben a Bayer Leverkursent, míg utóbbiban a Chelsea-t képviselte.

Pavel Nedved

Nedved a harmadik Aranylabdás, aki lemaradt a Bajnokok Ligája trófeáról. A játékos számára azonban talán a 2003-ban a Juventussal megszerzett ezüstnél is nagyobb szívfájdalmat jelentenek annak körülményei. Nedved az elődöntőben továbbjutáshoz segítette csapatát, majd egy teljesen felesleges szabálytalanság miatt sárgát kapott, így nem lehetett ott a döntőben. Hiánya miatt teljesen más lett az olasz csapat gerince, ami könnyen lehet, hogy befolyásoló tényező volt a mérkőzés végkimenetelét illetően.

Francesco Totti

Mivel a legendás játékos az egész pályafutása alatt a Romát képviselte, soha nem került igazán közel a Bajnokok Ligája megnyeréséhez. Valójában a liga valaha volt legidősebb gólkirálya még az elődöntőig sem jutott el. Ironikus módon Roma kevesebb, mint egy évvel a visszavonulása után bejutott a négyes döntőbe.



Zlatan Ibrahimovic

Bár a svéd nevéhez többszáz gól fűződik a BL-trófeát még sosem birtokolhatta. A játékos mindössze egy félresikerült szezon után elhagyta a Barcelonát, amely aztán 2011-ben megszerezte a címet.



Ronaldo Nazario

A negyedik, egyben utolsó Aranylabdás az összeállításból, az egyik valaha volt legnagyobb játékos. Ronaldo Nazario nyert vb-t és olyan csapatokban szerepelt, mint az Internazionale, a Real Madrid és a Barcelona mégsem emelhette magasba a BL-trófeát. Furcsa, hogy még a „Fenoménnak” sem sikerült ez, nemde?

