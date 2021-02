A világ legjobb formában lévő futballcsapata lép pályára szerda este a Puskás Arénában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén: az angol bajnokságban listavezető Manchester City hivatalosan a Borussia Mönchengladbach vendége lesz Budapesten.

A találkozót, akárcsak múlt héten az RB Leipzig-Liverpool összecsapást, valamint a Wolfsberger-Tottenham Hotspur Európa-liga mérkőzést, a német beutazási tilalmak miatt rendezik a magyar fővárosban.

Josep Guardiola együttese elképesztő formában futballozik hónapok óta: a Manchester City mind a 11 idei bajnoki meccsét megnyerte, ami rekord az angol élvonalban.



A Premier League-ben tízpontos előnnyel éllovas gárda sorozatban 18 tétmérkőzésen győzött, veretlenségi sorozata pedig 25 találkozó óta tart. Az angolok erejét az is jól mutatja, hogy a BL-ben 526 perce nem kaptak gólt, legutóbb még a csoportkör első fordulójában Luis Díaz az FC Porto színeiben talált be ellenük.



Ezzel szemben a Mönchengladbach legutóbb 14 tétmérkőzéséből csak hatot nyert meg, így a Bundesligában 22 forduló után 33 pontja van, ami tízzel kevesebb, mint tavaly a bajnokság ezen szakaszában.

A két csapat korábban négyszer találkozott egymással a Bajnokok Ligájában, a 2015/16, illetve a 2016/17-es csoportkörben: a négy mérkőzésen a németek erejéből egy döntetlenre futotta.



Mindkét együttes egyetlen alkalommal játszott a magyar fővárosban: a Mönchengladbach a Bajnokcsapatok Európa Kupája 1977/78-as idényében 3-0-ra nyert a Népstadionban a Vasas ellen, míg a Manchester City a Kupagyőztesek Európa Kupája 1970/71-es kiírásában a Budapest Honvédot győzte le 1-0-ra a kispesti Bozsik Stadionban.



A másik szerdai mérkőzésen a 13-szoros győztes Real Madrid az előző szezon meglepetéscsapához, az Atalantához látogat: a spanyolok egy fantasztikus mérföldkőhöz érkeznek, ugyanis ez lesz a klub történetének 100. egyenes kieséses mérkőzése a Bajnokok Ligájában. A királyi gárda az első csapat, amely elérte ezt a számot.

Zinédine Zidane ugyanakkor nehéz feladat előtt áll, hiszen sérülés miatt többek között nélkülöznie kell Karim Benzemát, Sergio Ramost, Eden Hazardot, Marcelót, Dani Carvajalt, Rodrygót és Federico Valverdét is.



Az Atalanta a csoportkör zárása óta 14 bajnokijából nyolcat megnyert, közük a Napoli elleni vasárnapi rangadót is, ráadásul a Cagliari, a Lazio és a Napoli búcsúztatásával az Olasz Kupa döntőjébe is bejutott, ahol a Juventussal találkozik majd.

Borítókép: Manchester City FC/Manchester City FC via Getty Images