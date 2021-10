Jorge Jesus, a Benfica vezetőedzője szerint a Bayern München elsősorban friss játékosainak köszönhetően kerekedett csapata fölé a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, szerdán.

A szakember a 4-0-ra elveszített hazai találkozót követően az európai szövetség honlapjának kiemelte: mezőnyben végig egyenrangú partnernek bizonyultak, de az is különbséget jelentett, hogy a bajorok kapusa, Manuel Neuer két alkalommal is bravúrosan hárított.



"A végeredmény túlzó ahhoz képest, amilyen játékot nyújtott a két csapat. Más eredménynek kellett volna születnie, mert a meccs nagy részében nem volt benne a játékban, hogy négy gólt kapunk. A Bayern friss emberei azonban megváltoztatták a játék menetét" - mondta Jesus.



A vendégeknél Serge Gnabry 0-0-nál a 66. percben, Josip Stanisic egygólos vezetésnél a 77. percben lépett pályára. A cserék után négy, illetve három perccel később eredményes tudott lenni a Bayern. A tréner hozzátette: fájó számára az eredmény, mert előttük is adódtak helyzetek, arra pedig nem számítottak előzetesen, hogy kettőnél több gólt is kaphatnak.









Dino Toppmöller, a Bayern másodedzője kiemelte: nagy élmény és egyben szórakoztató volt számára a betegség miatt hiányzó vezetőedző, Julian Nagelsmann helyettesítése. Hozzátette, gratulál a bajor játékosoknak, mert nem könnyű olyan váratlan helyzetben jó teljesítményt nyújtani, amikor a vezetőedző az utolsó pillanatban kiesik.



A németek gól nélküli állásnál kétszer is úgy találtak a hazai kapuba, hogy videovisszajátszást követően nem ítéltek gólt, majd a 70. percben Leroy Sané szerzett vezetést számukra. A gólszerző kifejtette: az első félidőben is jól játszottak, de akkor a helyzetkihasználásnál nem voltak elég pontosak.



"Csak játszanunk kellett tovább, és türelmesnek lennünk, végül aztán csak összejött" - mondta.



A 100. BL-meccsén pályára lépő Neuer hangsúlyozta: pályafutása elején elképzelni sem tudta, hogy eléri ezt a határt. A meccsről hozzátette, a második félidőben "hihetetlen teljesítményt" nyújtottak, végig kézben tartották az irányítást, és a vezetés megszerzését követően már könnyebbé vált a dolguk.

Az E csoportban a Bayern München hibátlan teljesítménnyel, kilenc ponttal vezet, a Benficának négy, a Barcelonának három, a Dinamo Kijevnek egy pontja van.

A H csoportban a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató, címvédő Chelsea ugyancsak 4-0-ra, de otthon győzte le soros riválisát, a svéd Malmö gárdájátt, bár ott - ellentétben a lisszaboni találkozóval - már a 21. percben kétgólos volt a különbség. A londoniakat irányító Thomas Tuchel kiemelte, a sok labdaszerzés mellett végig nagy intenzitással tudtak játszani, és megérdemelten jutottak a saját maguk által is elvárt három ponthoz, mert kiválóan teljesítettek.

A Chelsea-ben kényszerű okokból már az első félidőben le kellett cserélni a Lukaku, Werner csatárduót, ezzel kapcsolatban a szakember kifejtette: nem szeretné, ha túl gyakran találná magát szembe hasonló problémával a szezon során, de persze tudomásul veszi, hogy előfordulhat.

"Nézzük a pozitív oldalát a dolognak, már korábban is tudtunk úgy nyerni, hogy Romelu és Timo sem lehetett köztünk, a helyettesítőik pedig szeretnének a pályán bizonyítani" - mondta.

Jon Dahl Tomasson, a Malmö trénere elmondta: BL-szinten gyorsan történnek az események, és az elmúlt években még tovább nőtt a különbség az elitklubok és a többi csapat között.

A H csoportban a Juventus áll az élen kilenc ponttal, a Chelsea hat, a Zenit három, a Malmö nulla ponttal áll.

Borítókép: Twitter.com