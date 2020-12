Scott McTominay, a Manchester United középpályása nem fogta vissza magát, amikor megkérdezték tőle, hogy szerinte a PSG játékosai nem estek-e el túl könnyen a szerdai BL-meccsen.



Mint arról korábban beszámoltunk, a legutóbb döntős Paris Saint-Germain idegenben 3-1-re legyőzte a Manchester Unitedet a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában.



A MU skót középpályása a meccs folyamán többször is heves szóváltásba került Neymarral, mivel véleménye szerint a brazil klasszis rendre rájátszott a párharcokra és dobálta magát.

Neymar and Scott McTominay exchange views on footballing philosophies as the sides head in for half-time at Old Trafford pic.twitter.com/JHqtkQspmO