A moldovai Sheriff Tiraspol hatalmas meglepetésre 2-1-re győzött a győzött a Real Madrid otthonában, míg a három magyar válogatott labdarúgóval, Gulácsi Péterrel, Willi Orbánnal és Szoboszlai Dominikkal felálló RB Leipzig 2-1-re kikapott a belga Club Bruggétől a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, kedden.

A lipcsei gárda a 7. percben jutott előnyhöz, ám a 22. percben jött az egyenlítés, és még a szünet előtt a Brugge újabb gólja. Szoboszlait az 58. percben lecserélték, de a támadósor nem javult fel. A vendégek lesgólt szereztek, és mivel újabb találat nem született, így megszakadt a belgák német csapatok ellen több mint 18 éve tartó nyeretlenségi sorozata. A BL-ben hét fellépésen ez volt az első sikerük, míg az RB Leipzig legutóbbi négy BL-meccsét elveszítette. A csoport másik összecsapásán a Paris Saint-Germain ugyancsak hamar, már a 8. percben vezetést szerzett az előző idényben finalista vendég Manchester City ellen. Az angoloknak ugyan volt lehetőségük az egyenlítésre, de a kapufa besegített a franciáknak. A második félidőben a nyáron a Barcelonától megszerzett Lionel Messi is eredményes volt. Az argentin sztárnak ez volt ez első gólja új csapatában.

A PSG először győzte le a Cityt, korábban két döntetlenje és három veresége volt. A manchesteriek a BL-ben legutóbb 2019. április 9-én a Tottenhammel szemben maradtak alul vendégként - a győztes csapatot éppen a most PSG-s Mauricio Pochettino irányította -, azóta tíz idegenbeli fellépésén maradt veretlen (nyolc győzelem és két döntetlen). A B jelű kvartettben a Liverpool biztosan nyert Portóban, és továbbra is hibátlan, míg a 29. perctől emberhátrányban játszó AC Milan nem tudta megtartani 1-0-ás előnyét a vendég Atlético Madriddal szemben, mert a 84. és a 97. percben is gólt kapott.

A C csoportban az Ajax után a Borussia Dortmund is győzött, így a négyes szétszakadt, a Besiktasnak és a Sporting CP-nek nincs pontja. A D csoportban a legtöbb BL-meccsel (281) büszkélkedő Real Madrid az újonc Sheriff Tiraspolt fogadta, amelynek ez volt a második találkozója a főtáblán. A moldovai együttes a nyitókörben otthon 2-0-val kerekedett a Sahtar Donyeck fölé, most pedig az első félidő derekán megszerezte a vezetést. A szünetet követően fokozta a tempót a Real, és a végül büntetőből egyenlített a 64. percben. A Tiraspolnak volt egy les miatt videobíróval érvénytelenített találata, majd a 90. percben a vendégeké lett a slusszpoén: Sebastien Thill bődületes nagy gólt rúgott a jobb felső sarokba. A Real Madrid így nem tudta megszerezni a BL-ben a 100. hazai győzelmét.



Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:

A csoport:

Paris Saint-Germain (francia) - Manchester City (angol) 2-0 (1-0)

RB Leipzig (német)-Club Brugge (belga) 1-2 (1-2)

B csoport:

FC Porto (portugál)- FC Liverpool (angol) 1-5 (0-2)

AC Milan (olasz)-Atlético Madrid (spanyol) 1-2 (1-0)

C csoport:

Borussia Dortmund (német)-Sporting CP (portugál) 1-0 (1-0)

Ajax (holland)-Besiktas (török) 2-0 (2-0)

D csoport:

Real Madrid (spanyol)-Sheriff Tiraspol (moldovai) 1-2 (0-1)

Sahtar Donyeck (ukrán)-Internazionale (olasz) 0-0

Borítókép: UEFA Champions League/Twitter