Carlo Ancelotti lenyűgözte a rajongóit pályaszéli produkciójával.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Real Marid hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Chelsea-t a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Bár szép megmozdulásokban nem volt hiány a meccsen, a nézőket mégsem a játékosok nyűgözték le, hanem a Királyi Gárda vezetője, Carlo Ancelotti. Az olasz szakember a pálya szélén állva mutatta meg, még mindig vérében van a foci. Amikor nagy sebességgel felé közelített a labda, a 63 éves Ancelotti nem jött zavarba, jobb lábával levette azt majd a baljára adta, majd miután térdével is érintette a játékszert Dani Ceballos felé rúgta azt.

Carlo Ancelotti showed more skill than all Chelsea players combined. pic.twitter.com/qYUoWgzcis