Lehet, hogy a Real Madrid megnyerte a 14. Bajnokok Ligája-címet szombat este, de ez nem azt jelenti, hogy a szurkolók teljesen megfeledkeztek Kylian Mbappéról.

A múlt héten a Real Madrid a Liverpool elleni döntőre kellett volna összpontosítania, de a figyelem inkább Mbappéra irányult, mivel úgy döntött, hogy továbbra is a PSG-ben marad. Ezt a döntés Spanyolországban egyáltalán nem nézik jó szemmel. A Real Madrid nyilvánvalóan bosszús volt, de még a La Liga elnöke is sértésként fogta fel.

A francia támadót néhányszor felhozták a szombati párizsi meccs előtt, de mivel Carlo Ancelotti csapata legyőzte a Liverpoolt, egy pillanatra minden feledésbe merült. Vasárnap azonban bebizonyosodott, hogy ez nem így van, miután a Real Madrid játékosai csapatbusszal a szurkolók előtt ünnepelték meg a győzelmüket, a rajongók egyszer csak elkezdték skandálni, hogy „Mbappé, te aljas rohadék!”

Real Madrid fans too preoccupied with Kylian Mbappé during their Champions’ League title celebrations:



“Kylian Mbappé, son of a b***h.” (@videosdetrunks) pic.twitter.com/ZYrZDAbh5r