Fogadkoztak a Manchester City játékosai és magabiztosan álltak a Real Madrid elleni párharc első meccséhez, de természetesen a címvédő önbizalmát sem kellett félteni. Főleg nem hazai pályán, a Santiago Bernabeu csordultig megtelt fanatikusokkal.

A kékek kezdtek jobban, negyed óra elteltével De Bruyne, Rodri és Gündögan révén több távoli lövést is rázúdítottak Courtois kapujára, de ezt követően mintha egyszerűen elfogytak volna. Nem úgy Ancelotti tanítványai, akik előbb Vinicius középre gurításával hozták a frászt a City védelmére, majd néhány perccel később a vezetést is megszerezték.

Camavinga és Modric játszott össze gyönyörűen, majd a francia szólóba kezdett, és egészen az angolok kapujáig rohant. Jól tette, Viniciushoz is a labdát, aki nem sokat teketóriázott, húsz méterről lőtt a kapu jobb oldalába Ederson legnagyobb bánatára.

