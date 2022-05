A Real Madrid szurkolói túl korán léptek le a meccsről, majd fejvesztve rohantak vissza a stadionba.



A Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján sokáig úgy tűnt a Manchester City örülhet a továbbjutásnak. Riyad Mahrez 73. percben lőtt góljával, az angol csapat összesítésben két góllal elhúzott, a következő negyedórában pedig úgy tűnt a Real Madrid nem találja az ellenszert ellenfele játékára.

A spanyol szurkolók része ekkor csalódottan úgy döntött, elhagyja a Bernabeut. Az orrukat lógató szurkolók a stadion mellett azonban hirtelen ottmaradt társaik üdvrivalgására lettek figyelmesek, így fejvesztve rohantak vissza a stadionba, hogy lássák mi történt. A Bernabeu mellől készített felvételek azt mutatják, hogy néhány túl korán távozó szurkoló visszarohan a forgókapuk felé, miközben a stadionban lévők eufórikus állapotban ünnepelnek. A háttérben a klub híres gólokkor hallható zenéje is felcsendül.

Bad night to have made an early escape from the Bernabéu pic.twitter.com/yXn3qPFM2i