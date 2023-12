Lucas Hernandez azt állította, hogy PSG-s csapattársa, Kylian Mbappé ellen még Cristiano Ronaldónál is nehezebb védekezni.

Az Atletico Madrid, a Bayern München és most a Paris Saint-Germain balhátvédjeként Hernandez a világ legjobb támadóival került szembe a pályán. A 27 éves játékos most Mbappéval osztozik az öltözőn, és a franciát a legkeményebb ellenfélként jelölte meg, akivel valaha is találkozott.

Hernandez feladata volt Mbappé ellen védekezni, amikor az akkor klubja a Bayern München 2021-ben a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a PSG-vel találkozott. A védő nem járt túl jól, mivel Mbappé kétszer is betalált, és a franciák 3-2-re nyerték a párharc első mérkőzését Münchenben. Az Atletico fiataljaként pedig a madridi derbin került szembe Cristiano Ronaldóval.

Hernandez a Le Parisiennek elmondta: "Ha egy játékost kellene kiemelnem, talán Kyliant mondanám. Ilyen gyors játékosok ellen sosem könnyű védekezni. Amikor a Bayernnél voltam, 2021-ben a Bajnokok Ligájában elég sok fájdalmat okozott nekünk. Amikor az Atletico Madridnál voltam, Cristiano Ronaldo ellen játszottam derbiket. Micsoda játékos! Mindene megvolt.”

Hernandez szerencséjére Mbappé a csapattársa mind PSG-ben mind a francia válogatottban. Szerdán a PSG a Borussia Dortmund legyőzésével szeretné bebiztosítani helyét a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata között.

Borítókép: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images