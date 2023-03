A Liverpool legendája, Jamie Carragher kíméletlenül odaszúrt a Paris Saint-Germainnek, azt követően, hogy a klub kiesett a Bajnokok Ligájából.



A PSG 1-0-s hátránnyal érkezett az Allianz Arénába, ott azonban ismét hoppon maradt. A Bayern München 2-0-ra győzte le a párizsi együttest, így végül 3-0-val jutott tovább a legjobb nyolc közé. A PSG-nek ezzel újra el kellett búcsúznia a BL-álomtól, a klub vezetőedzőjére, Christophe Galtier-re pedig még nagyobb nyomás került.

A párizsi nagyklub vereségét követően Jami Carrahger nem fogta vissza magát, és kijelentette, örül a csapat vereségének.



„Amit láttam kibontakozni… Úgy értem, hogy őszinte legyek, örülök, hogy a PSG kiesett” – mondta a CBS Sportsnak.



„Ez az én véleményem. Egyszerűen nem tetszik ez az összeállítás, ami itt van. Ez nem csapat, hanem egy nagy káosz.”

"I'm glad they are out. They are not a team, they're just a mess..."@Carra23 is not sad to see PSG go out and believes Kylian Mbappe has to leave Paris. ????pic.twitter.com/JPFYkCpU86