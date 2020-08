A labdarúgó Bajnokok Ligája lisszaboni végjátékának első elődöntőjében az RB Leipzig és a Paris Saint-Germain találkozik egymással. A sorozat történetében a legjobb négy között először lép pályára magyar játékos, ugyanis az RB Leipzig kezdője Gulácsi Péter nevével kezdődik.



A szintén magyar válogatott Willi Orbán a csupán kispadon kapott helyet.

RB Leipzig: Gulácsi – Klostermann, Upamecano, Mukiele – Laimer, Kampl, Sabitzer, Angelino – Nkunku, Olmo –Y. Poulsen

Vezetőedző: Julian Nagelsmann

A kispadon: Mvogo (k), Tschauner (k),Orbán, Haidara, Forsberg, Adams, Lookman, Schick, Halstenberg, Novoa Ramos, Borkowski, Wosz

The Leipzig side that will contest their first ever UCL semi-final... #UCL