Habár akadt olyan periódusa a szerdai BL-mérkőzéseknek, amikor a párizsiak a csoport utolsó helyén álltak, végül bejutottak az egyenes kieséses szakaszba.

A dortmundi, 1-1-es végeredménnyel záruló mérkőzést követően Luis Enrique, a francia csapat nyáron kinevezett edzője értékelte a látottakat.

„Nagyon boldog vagyok, mert a hat Bajnokok Ligája mérkőzés mindegyikén megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt. Minden találkozón jól támadtunk, voltak lehetőségeink. Optimistának kell lennünk. Az új stáb mellett 11 új futballistát igazoltunk. Nincs kétségem afelől, hogy februárban erősebbek leszünk.” – véli a tréner.

„Sokan várták a halálunkat, de élünk és jól vagyunk.” – tette hozzá.

A klub elnöke, Nasszer Al-Khelaïfi is megszólalt a Borussia Dortmund elleni döntetlent követően. Bár tisztában van vele, hogy nekik kellett volna az elsőnek lenniük, mégis elégedettnek tűnt: „A cél az volt, hogy az első helyen végezzünk, ez igaz. De jó, hogy sikerült kvalifikálnunk, a helyzet bonyolult lett. Megérdemeltük volna a győzelmet, nagyszerű meccset játszottunk. Nem lőttünk gólt a számos próbálkozás ellenére sem. A "minimum munkát" elvégeztük, így is örülünk a továbbjutásnak, mert nem volt könnyű csoport. Nagyon elégedettek vagyunk Luis Enrique-vel, aki nagyon jó munkát végez a játékstílusunkkal. Szeretnénk folytatni. Ő nagyon motivált és mi is azok vagyunk. Támadó játékra szerződtettük őt.”

A PSG-re rangadó vár a hétvégén, vasárnap a Lille vendégei lesznek.

