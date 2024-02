A Match of the Day műsorvezetője, Gary Lineker dicsérte a Manchester City támadóját, Erling Haalandot az Everton elleni hétvégi teljesítményét követően, ahol a norvég duplázott.

A norvég szenzáció visszatért a korábban jól megszokott góllövő formájához, amikor az Etihad Stadionban az Everton ellen, két gólt is szerzett.

A City a mérkőzés kétharmadán keresztül küzdött a győzelemért, és Kevin De Bruyne, Bernardo Silva és Kyle Walker bevetése volt az, ami segített nekik átbillenteni a mérleg nyelvét.

Az elsőt Haaland lőtte be, Julian Alvarez szögletét követően, majd később De Bruyne találta meg a csatárt a második találat alkalmával.

Ez egy jó győzelem volt a City számára, amivel átmenetileg a tabella élére állt, mielőtt a Liverpool később legyőzte volna a Burnley-t.

