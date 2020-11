A labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik fordulójának magyar szempontból legjobban várt mérkőzésén a Szoboszlai Dominikkal felálló Red Bull Salzburg a Bayern Münchent fogadta.



A találkozót az osztrák bajnok Red Bull Salzburg kezdte jobban, a második percben Ulmer lövését blokkolta a bajor védelem.



Két perccel később már vezetett a Salzburg. Egy támadást követően Ulmer passzolt Berishához, aki Neuer mellett a kapuba lőtt. (1-0)







Berisha gólja után szerzett vezetést a Salzburg.

Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images



A kapott gól után a Bayern felbátorodott, Gnabry lövését blokkolta a salzburgi védelem .



Öt perccel később Hernandezzel szemben lépett oda Szoboszlai Dominik. A bíró elsőre tizenegyest ítélt, de a videóbíró után végül kifelé itélt szabadrúgást a játékvezető.



A Bayern tovább nyomott, egy támadás után Gnabry lőtt a kapuba, de les miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A 17. percben Szoboszlai szöglete után Ramalho fejelt, Neuer bravúrral védeni tudott.



A 20. percben tizenegyeshez jutott a Bayern München. Müllerrel szemben szabálytalankodtak a salzburgi védők. A büntetőt Lewandowski értékesítette. (1-1)





Lewandowski még az első félidőben egyenlíteni tudott.

Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images



A gól után felbátorodott a Salzburg, két perccel később Szoboszlai szabadrúgása szállt kapu fölé.



Az osztrák bajnok bátran játszott a Bayern ellen, időnként szép villanásokat láthatunk Szoboszlaitól is.



A 35. percben Koita beadása után Boateng mentett.



Egy perccel később Coman indult meg, középre tette Lewandowskinak, akinek lövése a kapu fölé szállt.



A félidő végén már a Bayern München szerzett vezetést. Müller került helyzetbe, és egy beadás után a Red Bull Salzburg védője, Kristensen talált be a saját kapujába. (1-2)









A gól után tovább támadott Hansi Flick együttese, Gnabry lövése kapu mellé szállt.



A félidőben egygólos bajor vezetéssel fordultak a felek.

Az érdekesebb mérkőzéseken a Real Madrid 2-1-re vezet az Inter ellen, míg a Liverpool Bergamóban vezet 2-0-ra.

A második félidőt is a Red Bull Salzburg kezdte jobban, Mwebu ziccerét védte Neuer.

Tíz perccel később 20 méterről lőhettek a bajorok szabadrúgást, de Lewandowski lövése a sorfalban elakadt.



Az akciót követően mezőnyjáték zajlott, a 60. percben Lewandowski lövése ment kapu mellé.



Két perccel később Szoboszlai szögletéből a Bayern indult meg. Tolisso passzolt, Gnabryhoz, lövését nagy bravúrral védte Stankovic.



A Bayern tovább támadott, Gnabry passzából Coman találta el a kapufát.

A 65. percben a csereként beállt Okugawa kiegyenlített. Ramalho passzából egyenlített a japán támadó. (2-2)

A gól után bátrabb lett a Salzburg csapata, Szoboszlai lövését Neuernek kellett fognia.



A Bayern kijött a szorításból, Lewanodwski szabadrúgását blokkolták a salzburgi védők.



A 79. percben egy szögletet követően Boateng fejelt a kapuba (2-3)



A gól után a Bayern belelendült, Müller lövését védte Stankovic.



A 82. percben végleg eldőltek a nyitott kérdések. Kimmich ugratta ki Sanét, aki egy szenzációs gólt szerzett. (2-4)





Sané gólja után végleg eldőlt a mérkőzés.

Fotó: Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images



A 87. percben az ötödiket is belőtte a Bayern. Sané beadása után Lewandowski fejelt a kapuba. (2-5)



A hosszabbításban is gólt szerzett a címvédőt. egy beadást követően Lucas Hernandez lőtt óriási gólt, amivel a végeredményt is beállította.



A mérkőzés végeredménye: Red Bull-Salzburg-Bayern München 2-6













A B csoportban a Real Madrid izgalmas mérkőzésen győzte le 3-2-re a Romelu Lukakut nélkülöző Internazionalét, ezzel először nyert a mostani kiírásban. A csoportkör felénél így az olaszok még nyeretlenek és két ponttal az utolsó helyen állnak. A védő Sergio Ramos 100. gólját szerezte a Real Madrid színeiben, fejjel az ötvenötödiket.









A C csoportban a továbbjutásra leginkább esélyes két csapat - Manchester City és Porto - egyaránt 3-0-s győzelemmel tartotta otthon mindhárom pontot a görög Olimpiakosszal, illetve a francia Marseille-jel szemben.



A D csoportban a koronavírus-járvány miatt erősen tartalékos Ajax már az 1. percben vezetett a dán Midtjylland otthonában és végül 2-1-es győzelmet aratott. A másik összecsapáson a tavalyi győztes Liverpool nagy verést mért Bergamóban az Atalantára: az angolok a mesterhármast elérő portugál Diogo Jota vezetésével öt gólt lőttek az olasz együttesnek. A liverpooli Jürgen Klopp öt vereség után először nyert Olaszországban BL-meccsen vezetőedzőként.





Borítókép: Alexander Hassenstein/Getty Images