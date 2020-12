Félbeszakadt a Paris Saint-Germain - Basaksehir mérkőzés a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének keddi játéknapján.

A H csoport párizsi találkozója azután szakadt félbe, hogy a Basaksehir játékosai a játékvezetővel folytatott hosszú vita végén levonultak a pályáról a negyedik bíró állítólagos rasszista megjegyzése miatt, majd a PSG követte őket. A vita a törökök egyik cserejátékosának kiállítása után robbant ki.

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1 — noobfcb (@noob_fcb) December 8, 2020

Demba Ba responding to what was said by the fourth official in PSG vs Basaksehir pic.twitter.com/mFGJgSW1X4 — FIFA 21 News (@FUT21News) December 8, 2020

PSG vs. Istanbul Basaksehir has been suspended as both teams walked off the field to protest alleged racial abuse by the fourth official toward Istanbul assistant manager Pierre Webo.



(via @UCLonCBSSports) pic.twitter.com/tVd4lqGnMI — Bleacher Report (@BleacherReport) December 8, 2020



A sereghajtó Basaksehir számára már tét nélküli mérkőzés 0-0-ra áll és egyelőre nem tudni, folytatódik-e.

4th official being accused of racism by both sets of players in PSG vs Istanbul Basaksehir. Never seen anything like this. — Get French Football News (@GFFN) December 8, 2020



Kép: Twitter/Bleacher Report