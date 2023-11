A Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának első két mérkőzésén a Napoli fogadta hazai pályán a Union Berlin csapatát, míg a másik találkozón a Benfica a Real Sociedad ellen lépett pályára.

A Real Sociedad hazai pályán magabiztos győzelmet aratott, és viszonylag korán eldőlt a mérkőzés lényegi kérdése. A hazai csapat a 21-dik percben már 3-0-ra vezetett a Benficával szemben úgy, hogy közte volt egy gól, amit érvénytelenített a játékvezető, illetve még az első félidő közepén volt egy kihagyott büntetője is a hazai gárdának. A szünetre így három gólos előny tudatában vonultak el a csapatok. A második félidőben a vendégek pedig csak szépíteni tudtak az eredményen, amikor is a 49-dik percben Rafa Silva tudott gólt szerezni, és ezzel be is állította a mérkőzés végeredményét. A Real Sociedad pedig ezzel a sikerrel vezeti a csoport tabelláját.

A másik találkozón a Napoli nagy meglepetésre hazai pályán nem bírt el a Union Berlin csapatával. A hazaiak ezzel a döntetlennel továbbra is második helyen állnak a csoportjukban a Real Madrid mögött, és a továbbjutásukat nem valószínű, hogy veszély fenyegeti.

Az esti Bajnokok Ligája találkozók közül az egyik legjobban várt mérkőzés majd az Arsenal-Sevilla találkozó lesz 21 órától.

Borítókép: Francesco Pecoraro/Getty Images