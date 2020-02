Ahogy arról beszámoltunk a Napoli hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott az FC Barcelonával a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi első felvonásán. A Napoli támadója, Lorenzo Insigne nem emelkedett ki a mezőnyből, de mégis megint ő a téma a nemzetközi sajtóban.

Lorenzo Insigne szemmel láthatóan nem viselte túl jól, hogy a Napoli–Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt ismét vele majdhogynem azonos magasságú labdaszedő mellé osztották be. A meccs kezdése után rögtön bejárta a közösségi médiát a felvétel, ahogy eltörpül a srác mellett. Érdemes megnézni, hogyan reagált a mindössze 163 cm-es olasz válogatott játékos.

Az olasz támadó nem először került kínos helyzetbe a testalkata miatt:



Bár ez lehet félreértés is, egy olasz teória szerint ugyanis Insigne szándékosan választja mindig a legmagasabb kísérőket, így emlékeztetve kritikusait arra, hogy gyerek korábban nem hittek benne. A Napoli csapatkapitánya 2017-ben árulta el, hogy korábban attól tartott, hogy a magassága miatt soha nem lesz belőle profi labdarúgó.



"Régebben mindig azt mondták nekem, hogy a tehetségem megvan, de túl alacsony vagyok." - nyilatkozta Insigne az UEFA.com-nak. "A futballt is abba akartam hagyni, mivel a játékosmegfigyelők mindig ugyanazt mondták nekem, és én is elkezdtem azt hinni, hogy hiábavaló lenne folytatni. Aztán a Napolihoz kerültem és minden jól alakult."



A Napoli csapatkapitányának talán nem szükséges a magassága miatt aggódnia, hiszen a 165 centis Diego Maradona már bizonyította, hogy a magasság nem létfontosságú ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a Napolival.



