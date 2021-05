Pep Guardiola sokakat meghatott reakciójával.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Manchester City vereséget szenvedett a Chelsea-től. Pep Guardiola ezzel elszenvedte első vereségét a Bajnokok Ligája döntőjében, ráadásul mióta a manchesteriek kispadján ül most először fordult elő vele, hogy csapata nem nyert a döntőben.



Bár a spanyol szakembernek minden oka meglett volna a keserűségre a díjátadón olyan nagyszerű dolgot tett, amire még sokáig emlékezni fog. Miután Guardiola átvette az ezüstérmet az UEFA elnökétől, Alexander Ceferintől, játékosaival ellentétben nem vette le a nyakából, hanem szájához emelte és megcsókolta azt, ezzel is megmutatva értékelni lehet a második helyezést is.

Pep Guardiola kissing silver medal . Example.

Respect & Pride for the whole career pic.twitter.com/23tiqngplG — Jorge Reis (@jorgecoutoreis) May 29, 2021

Borítókép:Matthew Ashton - AMA/Getty Images