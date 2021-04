Nehéz mérkőzés vár a 2019-es győztes FC Liverpoolra és a Borussia Dortmundra is a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcainak szerdai visszavágóin.

A Jürgen Klopp vezetőedző által irányított angol csapat múlt héten 3-1-es vereséget szenvedett Madridban a Real vendégeként, így kétgólos hátrányt kellene ledolgoznia a visszavágón, és a továbbjutás szempontjából fontos lenne, hogy ne kapjon gólt. A királyi gárda azonban az utóbbi hónapokban formába lendült, tétmérkőzést legutóbb január 30-án veszített, ráadásul a Liverpool legyőzése után a múlt szombati El Clásicón 2-1-re verte az ősi rivális FC Barcelonát, ez pedig külön mentális lökést adhat a játékosainak.



Klopp a nyilatkozatai alapján érzi is a szerdai feladat nehézségi szintjét. A német szakember ugyanis azt mondta, "tökéletes teljesítményre" lesz szükségük ahhoz, hogy egyáltalán esélyük legyen a kedvező eredmény elérésére. Hangsúlyozta, hibátlan játékkal is csupán arra lehetnek jók, hogy megteremtsék maguknak az esélyt a továbbjutás kiharcolására.



Kloppnak ebben az idényben volt ideje hozzászokni ahhoz, hogy fejtörést okoz neki a kezdőcsapat összeállítása, a Liverpoolt ugyanis hónapok óta sérüléshullám sújtja. Szerdán a védelemből változatlanul hiányozni fog a hosszú ideje sérülés miatt hiányzó Virgil van Dijk, de Joel Matip, Jordan Henderson és Joe Gomez sem bevethető. Kérdés, hogy az izomsérüléssel bajlódó Divock Origi játszhat-e, ugyanakkor támadásban rá kevésbé van szükség, a Sadio Mané, Mohamed Szalah, Roberto Firmino trió ugyanis játékra alkalmas.



A másik oldalon Zinedine Zidane vezetőedzőnek szintén meg kell oldania néhány hiányzó futballistája pótlását, de a védelem két meghatározó egyénisége, Sergio Ramos és a francia világbajnok Raphael Varane már az első meccsen sem léphetett pályára. A többiek viszont hatékonyan oldották meg a feladatukat, elöl pedig a brazil Junior Vinicius két góllal járult hozzá a sikerhez, és vélhetően szerdán is kezd majd Karim Benzema és Marco Asensio mellett a csatársorban.



A két együttesnek ez lesz a nyolcadik egymás elleni összecsapása a legrangosabb európai kupasorozatban, az eddigi hét találkozó négy Real-siker mellett háromszor liverpooli diadallal zárult. Az Anfield Roadon legutóbb 2014 októberében játszottak egymás ellen a BL csoportkörében, akkor a Real 3-0-ra győzött. Szintén ez a két együttes vívta a 2018-as finálét, amelyet 3-1-re nyert a madridi csapat.



A Borussia Dortmund a Manchester Cityt fogadja.



Fotó: Lindsey Parnaby/picture alliance via Getty Images



A másik szerdai negyeddöntős visszavágón a Manchester City vendégeként jónak mondható, 2-1-es vereséget szenvedett Borussia Dortmundnak kellene megfordítania a párharc állását, ezzel kiejteni a szakértők többsége által a végső sikerre is esélyesnek tartott angol csapatot. A Citynek a papírforma szerint már a múlt heti első találkozón el kellett volna döntenie a továbbjutás kérdését, a 90. percben kiharcolt egygólos siker viszont veszélyesnek tűnik manchesteri szempontból.A Dortmund ugyanis tavaly június 27-e óta minden hazai mérkőzésén szerzett legalább egy gólt, amely most, ha közben a City nem talál be, a továbbjutást jelentené a számára.

Arra ugyanakkor vajmi kevés az esély, hogy Josep Guardiola sztárokkal teletűzdelt és kirobbanó formában futballozó csapata, amely december 12-e óta minden idegenbeli meccsén lőtt legalább egy gólt, ne találjon legalább egyszer a dortmundi kapuba. Az elmúlt hónapok statisztikája és a két együttes vélhetően nyílt sisakos játékfelfogása miatt így egy izgalmas, többgólos mérkőzésre van kilátás a Signal Iduna Parkban.



Van azonban egy statisztikai adat, amely egyáltalán nem a Dortmund mellett szól: az európai kupasorozatokat tekintve a Borussia eddig hatszor játszott angol rivális ellen, és ezen a hat összecsapáson kivétel nélkül vereséget szenvedett.

A szerdai visszavágók 21 órakor kezdődnek, az M4 Sport a Liverpool-Real Madrid mérkőzést közvetíti élőben. Az elődöntőben a Dortmund-Manchester City meccs továbbjutója a címvédő Bayern München és a Paris Saint-Germain párharcának győztesével találkozik, míg a Liverpoolra, vagy a Real Madridra a Chelsea-FC Porto csata nyertese vár majd.

Borítókép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images