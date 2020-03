A Liverpool az első mérkőzésen 1-0-s vereséget szenvedett az Atlético Madrid otthonában a nyolcaddöntő első mérkőzésén.

Amiben bízhatnak a vörösök, hogy tizennégy alkalomból, mikor csapatuk idegenben került hátrányba az Európai kupaporondon, kilencszer le tudták dolgozni a hátrányt hazai pályán.



Az is jó előjel számukra, hogy Klopp irányítása alatt a Liverpool sohasem esett ki az oda-visszavágós rendszerben.



Fotó: John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Ezt a statisztikát javítaná tovább Jürgen Klopp és csapata, ha legyőznék otthon az Atlético Madridot, és bejutnának a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe.

Az Anfield Roadon az elmúlt huszonöt Európai kupa mérkőzésükből 18-at megnyertek és 7-szer döntetlenre végeztek.

Az utolsó vereségük hazai pályán 2014-ben a Real Madrid ellen volt.

Salah már 20 gólnál jár az Európai színtéren a Liverpool mezében, ezzel a klub harmadik leghatékonyabb gólszerzője. Csak Michael Owen (22) és Steven Gerrard (41) előzi meg ebben a statisztikában.

A német mester az első elveszített találákozó után így nyilatkozott:

"A hazaiak nagyon örültek a győzelemnek, de még nincs vége. Nekünk nincs problémánk ezzel az eredménnyel."

"Bár kikaptunk, de ez olyan mintha elveszítenél egy félidőt, de még ott a második félidő, amit hazai pályán fogunk játszani. Ott minden máshogy lesz, és ezt megérzi majd az ellenfelünk is."

Teltház és a szokásos fantasztikus hangulat várja majd a csapatokat.

Tickets for tonight's #UCL tie are sold out. Supporters not in possession of a ticket are urged not to travel to Anfield.



Supporters in our Auto Cup Scheme are advised to check that they have a seat processed for #LIVATL.



Important information https://t.co/GMjpVKcK0T