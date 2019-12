A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominik csapata, a Salzburg 2-0-s legyőzésével első helyen jutott tovább kedden az E csoportból a labdarúgó Bajnokok Ligájában, melynek nyolcaddöntőjébe az angolok mellett a Napoli került be a négyesből.

Salzburgban a nagy iramú és rendkívül szórakoztató találkozón majdnem hatvan percen keresztül sorozatban adódtak a helyzetek mindkét kapu előtt. A második félidő első részében azonban a Liverpool másfél perc alatt eldöntötte a mérkőzést: előbb Naby Keita fejjel vette be a hazaiak kapuját, amelybe Mohamed Szalah egy kiugratás után éles szögből talált be. A Salzburgból kétgólos hátrány után elfogyott az erő, a folytatásban végig a Liverpool irányított.



Az Európa-ligába átkerülő osztrák együttesben a magyar válogatott Szoboszlai kezdőként kapott lehetőséget, és a 90. percben cserélték le. A középpályás - társaihoz hasonlóan - az 57. percig nagy területen, gyorsan futballozott, utána azonban már ő sem tudott sokat hozzátenni a játékhoz.

