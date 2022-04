Andy Robertson mindenben a pozitívumokat látja.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Liverpool 3-1-re legyőzte a hazai pályán játszó Benficát a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A kétgólos győzelem ellenére Jürgen Klopp csapatának meg kellett dolgoznia a győzelemért.



A Benfica stadionjában pokoli hangulat uralkodott és a hazai csapat szurkolói mindent megtettek azért, hogy segítsenek kedvenceiknek. A drukkolás azonban nem mindig zajlott a sportszerűség keretein belül. Azon túl, hogy a szurkolók folyamatosan kifütyülték és gúnyolták a rivális játékosait, különböző tárgyakkal is megdobálták őket. Ennek esett áldozatául Luis Diaz és Andy Robertson is. Szerencsére egyik játékosnak sem esett baja, utóbbi pedig zseniális üzenetet küldött az őt meghajigálóknak.



„Néhány öngyújtót hozzám vágtak, de talán ez segít leszokni a dohányzásról?! A pozitívumokat kell nézni” – mondta.



„Sokakat láttunk már, akik embereket ütöttek meg. Bár közel voltak hozzám, szerencsére nem ütöttek meg. Nehéz, amikor az ellenfél van meccsben, és a szurkolók frusztráltak, de nem szabad dolgokat a pályára dobni. Ez árthat az embereknek” – tette hozzá.



Forrás: talksport.com



Borítókép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images