Robert Lewandowski klubjában és a válogatottban már 31 gólt szerzett ebben a szezonban. A Bayern München lengyel labdarúgója kedden négy találattal járult hozzá a Crvena zvezda elleni kiütéses, 6-0-s sikerhez a Bajnokok Ligája csoportkörében.

A belgrádi mérkőzés után a lengyel center a közösségi oldalán annyit jegyzett meg: "Tartozok egy vallomással... A gólszerzés rabja vagyok".



Lewandowski az 53. percben büntetőből kezdte meg a gólgyártást - és szerezte a müncheniek második gólját -, majd a 67. percben ő alakította 5-0-ra az állást úgy, hogy a harmadik és negyedik találat is az ő nevéhez fűződik. A csatár az első félidőben is betalált a szerbek kapujába, de a beadás előtt csapattársa, Tolisso kezét érte a labda, ezért azt a gólt nem adta meg a játékvezető.



A lengyel támadó csapata mind az öt csoportmeccsén eredményes volt a 2019-20-as BL-kiírásban. Az európai szövetség (UEFA) összefoglalójában emlékeztetett, hogy korábban hasonlóra csupán négy játékos volt képes: Alessandro Del Piero (Juventus) az 1995-96-os, a Ferencváros jelnlegi vezetőedzője, Szerhij Rebrov (Dinamo Kijev) az 1997-98-as, míg Neymar (Paris Saint-Germain) és Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a 2017-18-as idényben. Lewandowski öt BL-csoportmeccsen 10 gólt lőtt, és ezzel a góllövőlista élére került.



A lengyel támadó másodszor szerzett négy gólt BL-mérkőzésen, korábban még dortmundi játékosként a Real Madrid kapuját vette be négyszer a 2013-as elődöntő első, 4-1-re megnyert hazai felvonásán. Lewandowski második játékosként tudott négy gólt lőni a BL-ben két meccsen, ez először Lionel Messinek (Barcelona) sikerült.



A Bayern Münchennél már ő a legeredményesebb játékos a BL-ben, 46 gólja van, a kedden megelőzött Thomas Müller 43 találatnál jár. A belgrádi találkozó 77. percében pont a lengyel játékos helyére cserélték be.



Lewandowski azonban nemcsak a Bayernnél tartja ezt a rekordot, hanem korábbi klubjában, a Borussia Dortmundnál is, ahol Marco Reusszal holtversenyben áll az élen 17 góllal. A lengyel csatár mellett a holland Ruud van Nistelrooy mondhatja el magáról, hogy két csapatában is ő szerezte a legtöbb BL-gólt: a PSV-ben nyolccal, a Manchester Unitedben 35-tel tartja a klubcsúcsot.



Lewandowski az augusztus óta tartó 2019-20-as idényben 26 mérkőzésen 31 gólt szerzett: a klubjában 20/27, a válogatottban 6/4 a mérlege.

Borítókép: Lars Baron/Bongarts/Getty Images