A Bayern München nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája 2019-20-as szezonját azt követően, hogy a sorozat lisszaboni fináléjában 1-0-ra legyőzte a francia Paris Saint-Germain együttesét, így hatodszor hódította el a trófeát.



Finoman szólva sem estek egymásnak a csapatok, de az első öt perc egyértelműen a németeké volt, ugyanis a labda alig volt a franciáknál.



A 18. percig kellett várni az első helyzetre, Neymar húzta meg a bal oldalon, éles szögből lőtt, Neuer nagyot védett, majd a brazil visszakanalazását is mentette lábbal.



A Bayern játékát meglepő módon a pontatlanság jellemezte. Ezt pedig majdnem ki is használta a PSG.



Neymar ziccerére kapufán csattanós választ adott a Bayern a 22. percben. A magához képest haloványan kezdő Lewandowski találta el a jobb kapufát.

Érdekesség egyébként, hogy lengyel játékos még soha nem szerzett gólt a Bajnokok Ligája döntőjében.



A puhatolózás után felgyorsultak az események. A 24. percben óriási helyzet adódott a Paris Saint-Germain előtt, de Di María lövését Neuer tolta szögletre.

Egy perccel később kényszerűségből kellett cserélnie a bajoroknak. Boateng meghúzódott és nem tudta folytatni a játékot, ezért Niklas Süle váltotta.



Davies kapta az első sárgát, amiért estében gáncsolta ellenfelét.

Negyedórával a vége előtt Herrera távolról nagy bombát eresztett meg, de a labda elkerülte a kaput.



A 31. percben Coman, majd Lewandowski is próbálkozott, de Kimpempbe bevetődve blokkolt. Majd két minutummal később Müller jobb oldali beadását Lewandowski kissé kifacsart testhelyzetből tette kapura, de nem okozott gondot Navasnak.

A folytatásban a Bayern uralta a játékot, beadásokkal próbálkoztak a németek, de a PSG védői rendre tisztázni tudtak.

Az utolsó percek alaposan felpörögtek.

Óriási helyzetet hagyott ki a PSG, Davies eladta a labdát a saját kapuja előtt, Herrera szépen hozta helyzetbe Mbappét, de gyenge lövését könnyedén védte Neuer.

Majd a túloldalon a Bayernek is volt válasza, Gnabry jobb oldalról lőtt, Navas kivetődve védett.



A hosszabbításban már nem változott az eredmény így gól nélküli döntetlennel vonultak be az öltözőbe a csapatok.

A Bayern az első félidőn azt játszotta amit szeretett volna, azonban a párizsi csapat sem jött zavarba.



PSG-Bayern München 0-0

Csere nélkül folytatódott a második játékrész.



Az 52. percben Leandro Paredes is besárgult. Majd Goreztka jobblábas lövése Marquinhosról Navashoz perdült.



Az 59. percben aztán megtört a jég, már ami a góltalanságot illeti. A korábbi PSG játékos, Kingsley Coman góljával megszerezte a vezetést a Bayern München. Kimmich a hosszú sarokra ívelt, Coman pedig visszafejelte a labdát a bal alsó sarokba, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.

A bekapott góltól kissé megzavarodott a Paris Saint-Germain, amit majdnem ki is használt a Bayern. Coman beadását fejjel mentette Kimpembe Lewandowski elől a kapu torkában. Majd egy perccel később Thiago Silva is a gólvonalról mentett.

Thomas Tuchel a 65. percig várt a cserével, Verratti váltotta Paredest. A túloldalon Hansi Flick is változtatott csapatán, a gólszerző Coman és Gnabry is lejött a pályáról, a helyükre pedig Perisic és Coutiunho állt be.

A 70 percben nagy helyzet adódott a PSG előtt, Marquinhos közeli lövését Neuer védte.

Az eredménykényszernek köszönhetően nyomást gyakorolt a bajor kapura a párizsi együttes.

Három perccel később Neymar próbálkozott egy távoli lövéssel, de elvétette a bal felső sarkot.



Di María helyére beállt a kameruni Choupo-Moting, aki az Atalanta elleni negyeddöntőben továbbjutást érő gólt szerzett. A megsérült Bernatot pedig Kurzawa váltotta.



Lewandowskival szemben sárgalapot érően szabálytalankodott Thiago Silva. Meglehetősen töredezett játékot hozott az utolsó tíz perc.



5 percet hosszabbított a játékvezető.

A 91. percben a csereként beállt Chuopo-Moting lábában volt az egyenlítés, azonban ott is maradt, miután jobb lábbal nem éri el a labdát, sután találta el.

A folytatásban az eredmény már nem változott, így a Bayern München 2013 után ismét felült Európa trónjára.



A PSG-nek megvoltak a helyzetei, így a franciák csak magukat okolhatják az elbukott döntőt követően.magának

PSG-Bayern München 0-1

