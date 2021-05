Thomas Tuchel kevesebb mint egy évvel azután, hogy a PSG-vel elvesztette a Bajnokok Ligája döntőjét, a Chelsea-vel végső győztese lett a sorozatnak.



A győzelem után a német áhítattal beszélt a győzelemről, de szóba került a két döntő közti különbség is.



„Nagyon hálás voltam, hogy másodszor is megérkezhettem ide, de ez más érzés volt” – mondta a BT Sportnak.



„Minden nap érezhettük, hogy egyre közelebb kerülünk. A játékosok elhatározták, hogy győzni fognak. Mi akartunk lenni a kő, a City cipőjében.”



"Szerettünk volna egy kicsit bátrabbak lenni a labdával, de a második félidő igazi küzdelem volt.”



„Hihetetlen. Hihetetlen mindenkivel megosztani! Nagyon kemény küzdelem volt, nem is tudom mit érezzek!” – zárta szavait.

