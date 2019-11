Két mérkőzés alapján négy pontot érdemelt volna a Chelsea-vel szemben az Ajax Amsterdam a labdarúgó Bajnokok Ligájában - a holland csapat edzője, Erik Ten Hag szerint.

"Nagyon csalódott vagyok, nemcsak a mai, hanem a két héttel ezelőtti találkozó miatt is" - jelentette ki a szakember a keddi, londoni 4-4-et követően, utalva a hazai 0-1-re.



"Négy pontot szerezhettünk volna ezen a két találkozón, nyilvánvalóan megérdemeltük volna, de csak egyet gyűjtöttünk."



Az előző idényben elődöntős együttes trénere szerint néhány ítélet, melyre nem volt ráhatásuk, kedvezőtlen helyzetbe hozta őket.



"Csodálatosan játszottunk, mi diktáltuk a tempót 4-1-ig, de még 4-2-nél is. Aztán következett az a perc, amely mindent megváltoztatott, Daley Blind szabálytalansága, a két piros lap, és a második tizenegyes" - kesergett.



Ugyanakkor igyekezett pozitívan hozzáállni a folytatáshoz.



"Még mindig az élen állunk és a saját kezünkben van a sorsunk. Az alapján, amilyen formában játszunk, megérthetik, hogy optimista vagyok" - nyilatkozott.



A keddi meccsen már a negyedik percben 1-1 volt az állás - a hazai csapat büntetőből egyenlített -, majd a hollandok az 55. percben 4-1-re vezettek. Nem sokkal később jött a szépítés, azután egy percen belül Daley Blindet és Joel Veltmant is kiállították, és újabb tizenegyest kapott a londoni csapat, melynek utóbb egyenlítenie is sikerült. Két hete, Amszterdamban a vendégek győztek a hajrában szerzett góllal.



A H csoportban az Ajax a Chelsea és a Valencia is hétpontos négy forduló után, míg a negyedik helyezett Lille egyet szerzett eddig.

