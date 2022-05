A Real Madrid játékosa, Éder Militao fiatalabb önmagának írt nyílt levelet, melyben elmesélte, milyen nehézségeken ment keresztül addig, amíg a csúcsra jutott.



Május 28-án a Real Madrid a Liverpoollal játszik a Bajnokok Ligája döntőjében. A spanyol klub labdarúgója Éder Militao most először játszhat majd a legrangosabb európai kupasorozat fináléjában. A brazil nemrég visszatekintett a döntőig vezető útra és egy megható levélben foglalta össze azt, amit fiatalkori énjének címzett. A The Players' Tribune-n megjelent levelében Militao azt is felfedte, mi volt az a kérdés, amit édesanyja tett fel neki, és ami végül sorsdöntővé vált az életében.



„Nem lesz könnyű, barátom, de nem fogok hazudni neked” – kezdte levelét.



"Lesz egy nap, amikor arra gondolsz, hogy mindent feladsz. Nem akarsz többé profiként futballozni. Nem leszel hajlandó távol lenni a barátaidtól és a családodtól.”



"De akkor édesanyád feltesz egy kérdést, amit csak olyan ember tehet fel, aki nagyon jól ismer téged, és azt mondja: nem akarod ezt?"



"Éder, hadd mondjam el. Amikor ezt hallod, felnyílik a szemed. Hirtelen más megvilágításban fogod látni, hogy mi történik veled. Egyre jobban fogod értékelni az edzők megjegyzéseit, akik dicsérik a játékodat."



A játékost fiatal korában édesapja, Valdo Militao. Levelében a Real Madrid játékosa arról is ír, hogy apját először nem sikerült meggyőznie a képességeiről.



„Egy nap felbukkansz a futballiskolában, ahol apád edzősködik. Nem fogja tudni. Valójában meg fog döbbenni, amikor ott lát. Még ő sem tudja, mit tudsz tenni a labdával. Valójában olyasmit fogsz hallani, ami örökre az elmédbe ég. Ez egy vicc lesz közted és a barátaid között.”



"Apád edző. Ha meglát egy tehetséget, felismeri, igaz? Nos, a fiatal Éder ítélete az lesz, hogy „nem igazán tudom, tud-e játszani”.



„Amikor aznap kiválasztják a csapatokat, te leszel az utolsó, akit kiválasztanak. De Éder, ez nem ok arra, hogy megalázva érezd magad. Ez csak az első meglepetés a sok közül, amit a futball tartogat számodra” – zárta a levelét.



Most, ennyi év elteltével Militao arra készül, hogy egy Bajnokok Ligája döntőt játsszon, amit az egész világ figyel majd.

