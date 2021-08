A magyar bajnok Ferencváros kedvező helyzetben, kétgólos előnnyel utazik a Slavia Praha elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező visszavágójára, melyet kedd este vív a cseh bajnok otthonában, a harmadik fordulóban.

A zöld-fehérek öt mérkőzés után százszázalékosak a sorozatban, ugyanis az első két fordulóból - a koszovói Prishtina és a litván Zalgiris Vilnius ellen - egyformán kettős győzelemmel jutottak tovább, és a múlt szerdai, Slaviával szembeni első összecsapáson is diadalmaskodtak.



Szűk egy hete Peter Stöger csapata egy szerencsés öngóllal és egy tizenegyessel került kényelmes előnybe, ugyanakkor intő jel lehet a népligetieknek, hogy a Slavia múlt héten az első félidőben agresszív letámadásával többször is zavarba hozta őket, illetve 0-2-nél is nagy erőket tudott mozgósítani a szépítésért.



A Ferencváros a hétvégén pihent, ugyanis elhalasztotta a MOL Fehérvár FC elleni bajnoki mérkőzését, ezúttal azonban ez nem lesz előny számára, mert a prágaiak sem játszottak ligameccset: az Olomouc elleni összecsapást kérésükre későbbi időpontban rendezik majd.

Az már biztos, hogy a 2019-ben az Európa-liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt Ferencváros 2021 őszén is érdekelt lesz valamely európai kupasorozat csoportkörében.



A "legrosszabb" esetben, azaz a Slavia Prahával szembeni esetleges búcsút követően az Európa-liga playoffjában lenne érdekelt a gárda, ott a vesztesek a Konferencia-liga főtábláján indulhatnak majd. Továbbjutás esetén újra a BL csoportkörért szállnának harcba a zöld-fehérek, de ha nem is járnak sikerrel, akkor az El-főtáblával vigasztalódhatnak.



Ha a magyar csapat sikerrel veszi a csehek elleni visszavágót, a román CFR Cluj és a svájci Young Boys továbbjutója vár rá a playoff-körben, míg kiesés esetén az El-főtábláért a horvát Dinamo Zagreb és a lengyel Legia Warszawa párharcának vesztesével találkozik.



A Slavia elleni találkozó 19 órakor a német Tobias Stieler sípjelére kezdődik, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: fradi.hu