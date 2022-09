Erling Haaland különleges gólja nemcsak a szurkolókat döbbentette meg, hanem egykori csapattársát, Jude Bellinghamet is.



A Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában a Manchester City a Borussia Dortmundot fogadta. A vezető gólt a német gárda szerezte meg, ám a City a 80. percben John Stones góljával egyenlített. Hat perccel a mérkőzés vége előtt pedig Erling Haaland is beköszönt, aki egy akrobatikus mozdulatsorral kápráztatta el a nézőket.



A fiatal sztár, elképesztő gólját követően odament egykori csapattársához, Jude Bellingham-hez, aki nem tudta leplezni mennyire elképedt a gólon. A kamerák rögzítették, ahogy a dortmundiak játékosa annyit mond a norvégnek: a k*rva életbe haver.



This sums it up well. Jude Bellingham to Erling Haaland after they hug it out: “Fuck’s sake mate.” pic.twitter.com/0Qfq9Bxf9J