Ahogy beszámoltunk róla, a Juventus hosszabítás után kiesett a Bajnokok Ligájából a Porto elleni nyolcaddöntőben.

Az olasz csapat az 54. perctől kezdve emberelőnyben játszhatott és a 90 perc alatt sikerült is ledolgozni a hátrányát, amit Portugáliában szedett össze.

A hosszabbítás 115. perce azonban végzetesnek bizonyult a Juventus számára. Egy közel 30 méteres szabadrúgásból volt eredményes Sergio Oliveira.

A gólhoz leginkább az kellett, hogy a hazaiak sorfala kapitális hibát kövessen el. Ronaldo háttal a labdának akkora terpeszben ugrott fel, hogy a labda könnyedén utat talált a lábai között.

Maybe @Cristiano isn't your guy for making a wall. #JUVPOR #UCL pic.twitter.com/rgHI28j24c

Ronaldo in the wall #JUVPOR pic.twitter.com/c0QPGlBiDX

Ronaldo's role in the wall for that free kick pic.twitter.com/xCDYC1jkv3