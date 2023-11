A holland válogatottban és a klubjában is alapembernek számító Xavi Simons karrierje könnyen derékba törhetett volna, amikor a Barcelona úgy döntött, lemond róla.



Már fiatal korától kezdve nyilvánvaló volt, hogy Simonsban nagy tehetség rejlik, azonban hiába a La Masia remek rendszere, ezt nem tudta a Barcánál érvényesíteni.

Ferney Agudelo, a játékoshoz közelálló tehetségkutató elmondta, Simons nem kapta meg a garanciát a fejlődésére a katalánoktól, ezért úgy döntött, új projektbe fog, a klub pedig nem állt az útjába.

„Nem a pénz kérdése volt. Xavi napról napra fejlődni akar, a Barcelona pedig nem tudta számára garantálni, hogy mindent megkap ehhez. Azon a héten, amikor elhatározta a távozását, végig a szobájában ült és sírt. Aztán szépen lassan tudomásul vette.”

Simons innen a PSG-hez igazolt, mindössze 16 évesen. Pár év elteltével elárulta, az edzésmunkája gyökeresen különbözik a két klubnak, ugyanis míg a PSG-nél az edzőtermi munka is nagyon hangsúlyos, addig Barcelonában szinte csak labdás edzések vannak.

A francia klubnál aztán szintén nem tudta kezdőbe küzdeni magát, ezért a PSV Eindhoven csapatához igazolt. Ekkoriban a Real Madrid is szerette volna megszerezni, de a játékos ezt szinte azonnal visszautasította.

A PSV-nél aztán megjött az áttörés, 22 góllal és 12 gólpasszal nyitott a holland klubnál, ezidőtájt pedig a válogatottnál is elkezdték számításba venni. A katari vb-n már alapember volt a hollandoknál, sőt az egyik vezéregyénisége lett a csapatnak.

A PSG iktatott egy visszavásárlási opciót a szerződésébe, amit idén nyáron aktiváltak is, így Simons elhagyta Eindhovent (mindössze 6 millió eurót kaptak érte), és újból a párizsiak játékosa lett. Itt a vezetés nem titkolt célja az volt, hogy ha nem tudják megtartani Mbappét, legyen egy hosszútávú helyettese.

Végül, mivel a francia gólvágó maradt, Simons kölcsönbe került a Red Bull Leipzig csapatához, ahová gyakorlatilag egy az egyben Szoboszlai Dominik pótlására érkezett.

Ezt egyelőre remekül hozza is, kedden pedig a Bajnokok Ligájában is megkapta a bizonyítás lehetőségét. Élt is vele, ugyanis gólt szerzett, ezzel hozzásegítve klubját a Crvena Zvezda elleni győzelemhez.

Xavi Simons (‘03) ha deciso che è arrivato il momento di fare la storia pic.twitter.com/WO2lGaqzqp — Thomas (@thomas_novello9) November 7, 2023

Simons tehát valósággal szárnyra kapott, jövő nyáron pedig a PSG egy még komplexebb és érettebb játékost kap vissza, aki már helyet követel majd a kezdőben. Hogy Mbappé mellett, vagy helyett, a jövő zenéje.

Mindenesetre a Barcelona mára már biztosan bánja, hogy hagyták elmenni az akkor 16 éves fürtöshajú srácot.

The perfect way to get back to the winning ways pic.twitter.com/zfGvTHL4KN — Xavi Simons (@xavisimons) November 7, 2023

Fotó: Srdjan Stevanovic/Getty Images