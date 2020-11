A tegnap este lejátszott Juventus-Ferencváros találkozót követően a torinóiak spanyol támadója, Alvaro Morata így értékelte a mérkőzést a klub honlapjának.



"A győzelem megszerzése a legfontosabb. A Bajnokok Ligájában minden mérkőzés nehéz, a mai kifejezetten az volt. Most ismét a bajnokságra koncentrálhatunk".



A párharcot eldöntő spanyol támadó saját szerepéről is beszélt, illetve arról, hogy mi változott azóta, amióta ő is a torinóiaknál játszik.



"Érettebb játékos lettem, úgy érzem, hogy sokkal jobban játszom csapatban. Ma lőttem egy kapufát, viszont a gól alkalmával szerencsénk volt."



Matthijs De Ligt szerint nem játszott jól a Juventus a Ferencváros ellen.

Fotó: Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images



A Juventus holland védője, Matthijs De Ligt a következőképpen nyilatkozott a Sky Sportnak győzelmük után.



"Nagyon érdekes mérkőzés volt, mivel a Ferencváros kiválóan játszott, remekül védekezett. Sokat hibáztunk, meg kell próbálnunk felpörögni, mert ma nem igazán szerepeltünk jól."

Forrás: Juvenews.it

Borítókép: Gabriele Maltinti/Getty Images