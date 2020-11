A Ferencváros 4-1-es vereséget szenvedett a Juventustól szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában.



A két csapat ebben az évezredben még nem találkozott egymással a nemzetközi porondon.



(Kép: Patkós Imre/Sport365)



A hazai pályán játszó Ferencváros kezdte a játékot, de az első helyzet a vendégek előtt adódott. A negyedik percben Cristiano Ronaldo lőtte rá a tizenhatos előteréből, de a középre tartó lassú, lapos lövés nem okozott gondot Dibusznak.



Három perccel később azonban megszerezte a Juventus a vezetést. Cuadrado húzott el jobb oldalon, középre lőtt labdáját nem tudta kapura sarkazni Ronaldo, de így lett jó az átadás Alvaro Moratának, aki közelről az üres kapuba lőhetett. (0-1)



A bekapott gól felrázta a magyar csapatot, és egy biztató akciót mutattak be a jobb oldalon, de az olaszok olvasták a játékot.



Morata már a harmadik gólját szerezte a csoportkörben. (Kép: MTI/Czeglédi Zsolt)



Negyedóra elteltével többet birtokolta a labdát a zöld-fehér együttes, de a Juve roppant fegyelmezetten védekezett.



Az első ferencvárosi helyzetre a 17. minutumig kellett várni, amikor is Somália verekedte be magát a kapu előterébe, lövése viszont elszállt a léc fölött.

Botka Endre kapta a mérkőzés első sárga lapját, miután összekoccintotta Cuadrado bokáit.



A 24. percben az olaszok előtt adódott nagy lehetőség. Pillanatok alatt megbontotta a hazai csapat védelmét a Juventus, egy megcsúsztatott labdát még pont elcsípett Ronaldo, visszafelé cselezett, majd Chiesához passzolt. A vendégek támadójának lövése elakadt, a kipattanót pedig Cuadrado jócskán a kapu fölé vágta.



A ferencvárosi szurkolók ismét kitettek magukért. (Kép: MTI/Czeglédi Zsolt)



Egy perccel később a zöld-fehérek egyenlíthettek volna, de Zubkov lövése csúnyán mellé ment.



Alig tíz perccel az első félidő vége előtt Miha Blazic óriásit mentett, igy Ronaldo passza nem jutott el Moratáig.



(Kép: Laszlo Szirtesi/Getty Images)



A folytatásban a Juventus beszorította a Ferencvárost a saját térfelére, azonban komoly helyzetet nem tudott kialakítani.



A játékvezető mindössze egy percet hosszabbított, az eredmény viszont már nem változott, vendég vezetéssel vonulhattak szünetre a csapatok.

Az első félidő után: Ferencváros-Juventus 0-1

Második félidőt a narancssárga mezben játszó vendégek kezdték. Az első játékrészhez hasonlóan a második is Juve-helyzettel kezdődött. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo veszélyes helyről lőhetett szabadrúgást, de Dibusz Dénes megfogta a középre tartó lövést.



A szurkolótábor szempontjából mindenesetre felfelé lóg ki a Ferencváros a BL-ben.



(Kép: Laszlo Szirtesi/Getty Images)



(Kép: Laszlo Szirtesi/Getty Images)



Az 57. percben Ronaldo csapott le egy eladott labdára és jobb szélről a jobb kapufa mellé lőtt, pedig beadhatta volna a teljesen üresen érkező Moratának is.



Két perccel később azonban Morata ismét villant. McKennie vezérletével indult meg a Juventus ellentámadása, Cristiano Ronaldo a jobb szélről az amerikai irányába passzolt, aki átlépte a labdát, ami így Alvaro Moratához jutott. A spanyol csatár habozás nélkül a bal fölső sarokba lőtt. (0-2)

Negyedórával a meccs vége előtt az olasz bajnok megszerezte a harmadik gólját is Paulo Dybala révén. Blazic pattogósan hazatett labdáját nem tudta átvenni Dibusz, az argentin támadó lecsapott a labdára és az üres kapuba gurított. (0-3)

A 80. percben ismét letámadott a Juventus, Dibusz nagyot hibázott, Dybala pedig lecsapott a labdára és belőtte a negyedik olasz gólt. A magyar kapus megpróbált belekapni, sőt még Dvali is próbált menteni, de hiába. (0-4)

