A milánói mérkőzés előtt a bergamói csapat - amely két hete 5-1-re kapott ki Manchesterben - még pont nélkül állt. Az első félidő alapján úgy tűnt, ez a helyzet nem is változik, a vendégcsapat nagy fölényben futballozott, vezetett, majd tizenegyest hibázott. A szünet után azonban az Atalanta egyenlített, ettől magára talált, a 81. percben pedig a Cityből kiállították a szünetben becserélt kapust, Claudio Bravót, és a hátra lévő időben mezőnyjátékos, Kyle Walker védett.

Josep Guardiola, az angolok vezetőedzője nemmel válaszolt a sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy emlékszik-e olyan mérkőzésre, melyen három kapus lépett pályára saját csapatában.

"Hogy féltem-e? Természetesen. Tíz perc még hátra volt, akár a legrosszabbra is gondolhattunk" - utalt a hajrában történt kényszerű kapuscserére.

A katalán tréner ugyanakkor elégedetten nyugtázta, hogy jól reagáltak a helyzetre, csupán egy lövés ment a kapujukra ebben az időszakban.

"Az első félidőben nagyon jól játszottunk. A Bajnokok Ligája már csak ilyen, egyes pillanatokban hatékonyabbnak kell lenni. Hamar lezárhattuk volna a küzdelmet, de nem nyerhetünk meg minden mérkőzést a szezonban" - folytatta.

Az első számú kapus, Ederson szünetbeli lecseréléséről azt mondta: "Akadt egy kis gond a lábával. Sok hülyeséget csináltam már az életemben, de soha nem cseréltem le kapust, ha rendben volt".

Guardiola szerint mindenképpen pozitívum, hogy sok sérültjük ellenére négy pontot szereztek az Atalanta ellen.



Pep Guardiola csapata elégedetten térhetett haza Bergamóból.

Fotó: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images



A "harmadik számú kapus" utóbb úgy nyilatkozott, edzésen időnként azzal húzza a kapusokat, hogy elsőre el kellene kapni a labdát, de - utalva az egyetlen védésére - hozzátette, ezen az estén megértette, hogy néha két érintésre van szükség.

"Kyle Walker nagyon jó volt, a csapat pedig összetartó. Nehéz helyzetbe kerültünk, de Kyle megoldotta" - dicsérte csapattársát Joao Cancelo.

A hazaiak trénere viszont nem volt ennyire elégedett.

"A végén akár nyerhettünk volna. Tíz emberrel játszottak, mezőnyjátékos állt a kapuban, a körülmények adottak voltak, de nagyon kevés lehetőségünk kínálkozott a játékra" - utalt arra Gian Piero Gasperini, hogy a hajrában kevés alkalommal volt náluk a labda.

Az olasz edző úgy véli, még akár tovább is juthatnak a csoportból, de annak is örülne, ha harmadik helyezettként az Európa-ligába kerülnének át.

"Szeretném, ha a csapat folytathatná ezt a kalandot. Ehhez azonban nem szabad többet hibáznunk" - szögezte le.

A C csoportban a Manchester City vezet tíz ponttal, majd egyformán öttel következik a Sahtar Donyeck és a Dinamo Zagreb, végül eggyel az Atalanta.

Borítókép: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images