Nenad Bjelica vezetőedző szerint a Dinamo Zagreb labdarúgócsapata egyértelműen azzal a céllal érkezett Budapestre, hogy győzzön a Ferencváros ellen a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának keddi visszavágóján, ezzel egyúttal kiharcolja a továbbjutást.

"Jó formában van az együttes, készen állunk a visszavágóra, az edzéseken elégedett voltam a játékosokkal. Hiszem, hogy a győzelem a mienk lesz, de nem becsülöm le az ellenfelet, mert kiváló futballt játszik. Ennek ellenére nekünk kell továbbjutnunk" - jelentette ki a szakember. Hozzátette: játékosai számára nem jelent problémát a telt ház, mert hozzá vannak szokva a jó hangulatú mérkőzésekhez. Megjegyezte: a pálya kifogástalan állapotban van.



Bjelica beszélt arról is, hogy a Dinamo legutóbbi két összecsapásán nem tudott nyerni, múlt héten előbb a magyar bajnokkal játszott hazai pályán 1-1-es döntetlent, majd pénteken az Osijek vendégeként 0-0-t ért el a horvát bajnokságban. Úgy vélte: voltak kisebb problémák a csapat játékában, de ezt átbeszélték, így remélhetőleg ismét a jobbik arcát mutatja majd együttese a keddi összecsapáson. Megjegyezte, lesz néhány változás a csapat összetételében is.



"Davide Lanzafamén kívül is vannak kiváló csatárai a Ferencvárosnak, így az olasz csatár távozása nem befolyásolja a párharcot. A zágrábi első meccsen még nem volt pályán, amikor az FTC egyenlített" - mondta a Honvédhoz hétfőn visszatérő támadóval kapcsolatban Bjelica.



Marin Leovac arról beszélt, hogy az 1-1-es eredmény ellenére a Ferencváros nem okozott meglepetést számukra, tudták, hogy kiváló ellenfél vár rájuk. A horvát válogatott védő azt ígérte, ezúttal az igazi arcát mutatja majd a Dinamo Zagreb.



A visszavágó kedden 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában, a párharc továbbjutója pedig már mindenképpen valamelyik kupasorozat csoportkörében játszhat. A győztesre a norvég Rosenborg vagy a szlovén Maribor vár a BL utolsó selejtezőkörében, míg a vesztes a litván Suduvával vagy az izraeli Makkabi Tel-Avivval csap össze az Európa-liga főtáblájáért.

Fotó: Gualter Fatia/Getty Images