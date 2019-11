Nem akárki szurkolt a Juventusnak az Atlético Madrid elleni BL-összecsapáson.



A barbadosi énekesnőről köztudott, hogy szereti a focit, legutóbb pedig a Torinóban bukkant fel a Juventus-Atlético Madrid Bajnokok Ligája mérkőzésen.



Érdekesség, hogy Rihanna Louis Vuitton táskája egy futball labdára hasonlít, ennek apropója, hogy a francia luxus divatcég az 1998-as franciaországi világbajnokság 20. évfordulójára dobta piacra a terméket. Emellett a 31 éves sztár egy Juventus mezt is kapott a mérkőzés előtt, melyen a beceneve, azaz a "Riri" felirat volt rányomtatva.





Forrás: Giorgio Perottino/Getty Images



Itt még szemmel láthatóan nem igazán élvezte a meccset "Riri".

Rihanna out watching Juventus in the Champions League pic.twitter.com/Q7xP1TuF9x