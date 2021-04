Bixente Lizarazu szerint teljesen egyenlővé váltak az esélyek a Bayern München és a Paris Saint-Germain negyeddöntős párharcában a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a címvédő bajoroktól sérülés miatt kidőlt Robert Lewandowski.

A játékosként világ- és Európa-bajnok francia Lizarazu - aki nyolc és fél szezont töltött a Bayernben - kiemelte: a lengyel támadó hiánya nagyon érzékenyen érinti a címvédő németeket.

"Amúgy is két szoros mérkőzést vártam volna, most viszont a Bayernnek komoly problémája adódott. Így most ötven százalék esélyt látok a továbbjutásra mindkét csapat részéről" - nyilatkozta a Kicker című német lapnak. Hozzátette: a tizenhatoson belül nincs még egy olyan veszélyes játékosa a münchenieknek, mint a világklasszis lengyel futballista.



"A Bayernnek most más taktikát kell kidolgoznia a támadásokra. A középpályán dől majd el a párharc. A PSG-játékosoknak nincs gondjuk a labdával, viszont ezúttal majd sokszor kell labda nélkül játszaniuk" - közölte.



A két együttes legutóbb az előző BL-kiírás fináléjában találkozott, akkor a németek 1-0-ra nyertek.

Hiányzói a PSG-nek is lesznek, de egyikük játéka sem olyan markáns, mint Lewandowskié a Bayernben. A lengyel - aki a legutóbbi hírek szerint a jövő heti visszavágóra talán már felépül - a klubszezonban 36 mérkőzésen 42 gólt szerzett. A müncheniek nélküle öt mérkőzést játszottak az idényben és egy döntetlen mellett négyszer nyertek. Legutóbb szombaton, a három magyar válogatott labdarúgót foglalkoztató RB Leipzig elleni bajnoki rangadón vendégként 1-0-ra. Lewandowski helyén Eric Choupo-Moting kapott szerepet.

A Bayernt irányító Hansi Flick szerint Choupo-Moting edzéseken és mérkőzéseken bizonyította, hogy megfelelő helyettese a lengyelnek, továbbá szerepeltetése taktikailag is előnyös, hiszen így a Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané hármasból valakit csereként lehet majd csatába küldeni, hogy jelenléte új lendületet adjon a münchenieknek.

A németek a legutóbbi hét tétmérkőzésüket megnyerték - közte a Lazio elleni BL-nyolcaddöntős párharc mindkét felvonását -, a PSG ebben az időszakban kétszer kapott ki otthon minimális különbséggel a bajnokságban: a Nantes (1-2) után múlt szombaton a Lille (0-1) is három ponttal távozott a Parc des Princes stadionból.



Szerdán a másik párban a Chelsea a Porto vendége lesz, bár nem Portugáliában, a koronavírus-járvány nyomán bevezetett utazási korlátozások miatt ugyanis a párharc mindkét meccsét Sevillában rendezik. A két együttes nyolcszor mérkőzött meg a BL-ben, egy döntetlen mellett hatszor az aktuális házigazda nyert, és csak egyszer győzött a vendégcsapat, 2009-ben az angolok.



A Porto a négy hazai fellépéséből csupán kétszer nyert, egyaránt 2-1-re.



Mindkét szerdai meccs 21 órakor kezdődik, a visszavágókat pedig jövő kedden játsszák.



Borítókép: Dean Mouhtaropoulos/Bongarts/Getty Images