Leon Goretzka, a Bayern München középpályása jelentős fizikai átalakuláson ment keresztül az elmúlt pár hónapban.

A címvédő Bayern München a második meccsét is megnyerte a Bajnokok Ligája A csopotjában, a bajorok ezúttal a Lokomotiv Moszkvát verték idegenben 2-1-re. A németek első gólját Goretzka szerezte a 13. percben, majd a szögletzászlóhoz rohant, hogy csapattársaival ünnepeljen, a sasszemű szurkolók azonban kiszúrták, hogy szétszakadt a meze a tricepszénél.

Leon Goretzka's guns are so big they ripped his shirt #UCL #FCLMFCB pic.twitter.com/pL788mbE8q



A 25 éves játékos az utóbbi időben alaposan kidolgozta az izmait, ennek fényében a szurkolók azon a véleményen vannak, hogy a dressz a dagadó izmaitól szakadt szét.

Leon Goretzka's triceps are so immense his shirt can no longer contain them pic.twitter.com/zdzXd0o5Z6