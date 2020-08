Alphonso Davies és barátnője, Jordyn Huitema történelmet írhat, ugyanis ők lehetnek az első pár, amely ugyanabban a szezonban megnyeri a férfi és női Bajnokok Ligáját.

A Bayern München idén berobbant fiatal jàtékosa oroszlánrészt vállalt az idei sikerekből, ugyanis a német rekordbajnok a kupa mellett megnyerte a 30. bajnoki címét, és már csak egy hajszál választja el a triplázástól. Vasárnap este azonban összejöhet, ha sikerül legyőzni a francia PSG-t a Bajnokok Ligája lisszaboni fináléjában.



Érdekesség, hogy a bajorok kanadai sztárjának barátnője, Jordyn Huitema is BL-győztes lehet idén, más kérdés, hogy ő a Paris Saint-Germain női csapatával.



Davies és barátnője három éve alkot egy párt, 2017-ben mindketten elnyerték a legjobb 17 éven aluli játékosnak járó díjat Kanadában.



A 19 éves lány tavaly májusban igazolt Vancouverből a francia együtteshez. Első idényében a francia bajnokságban 11 mérkőzésen egy gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában pedig négy meccsen négyszer talált be, s ez utóbbi sorozatban még akár a végső győzelem is összejöhet neki.



A PSG a női Bajnokok Ligája spanyolországi nyolcas döntőjének negyeddöntőjében szombaton az Arsenallal csap össze, majd továbbjutás esetén a Lyon–Bayern München párharc győztesével küzdhet meg a fináléba kerülésért. Tehát benne van a pakliban, hogy a nőknél is rendeznek Paris Saint-Germain-Bayern München párharcot, azonban ami az erőviszonyokat illeti, nem éppen Huitemáék a végső győzelem legnagyobb esélyesei. Ettől függetlenül óriási szenzáció lenne, ha egy héten belül a pár mindkét tagja megnyerné a legrangosabb európai kupasorozatot.

Imagine couple Alphonso Davies and Jordyn Huitema end up being men and women's CL winners in the same year!?Netflix, start making the documentary now https://t.co/nd7JWrpiKv