A Bayern München 30 meccsesre növelte csoportkörös veretlenségi sorozatát a labdarúgó Bajnokok Ligájában, ezzel utolérte az eddig egyedül éllovas Real Madridot, miután kedden házigazdaként 2-0-ra legyőzte az FC Barcelonát.

A spanyol klub hasonló szériát 2012 és 2017 között produkált a BL-ben. A német bajnok legutóbb 2017. szeptember 27-én kapott ki csoportmérkőzésen, amikor is a francia fővárosban 3-0-ra alulmaradt a Paris Saint-Germainnel szemben - írta a keddi játéknap történéseit összegezve a labdarúgás históriájával és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS). A bajorok szuperalakulata a 2-0-s sikerrel egyúttal az első olyan csapattá lépett elő, amely megszakítás nélkül ötször egymás után le tudta győzni a Barcelonát nagy európai klubsorozatban.

A keddi játéknap további érdekessége, hogy Edin Dzeko, az Internazionale bosnyák csatára, mivel bevette a cseh Viktoria Plzen kapuját (2-0), a negyedik olyan játékossá avanzsált, aki ugyanazzal az ellenféllel szemben három különböző klubcsapat színeiben is képes volt gólt szerezni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Antonio Nusa, a belga Club Brugge támadója 17 évesen és 149 naposan vállalt részt az FC Porto otthonában aratott 4-0-s diadalból, ezzel ő lett a második legfiatalabb gólszerző a Bajnokok Ligája történetében. Nálánál csak a spanyol Ansu Fati volt fiatalabb (17 év és 40 nap), amikor 2019. december 10-én betalált a Barcelona-Internazionale (2-1) meccsen.

Stefan Bajcetic 17 évesen és 326 naposan lépett pályára az Ajax ellen (2-1) az FC Liverpool futballistájaként, s vált ezáltal az angol elitgárda eddigi legfiatalabb BL-debütánsává.

