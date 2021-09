A játéknap rangadóján a sokkal veszélyesebben futballozó Bayern München 3-0-ra nyert a kapura veszélytelen FC Barcelona vendégeként.

A címvédő Chelsea hazai pályán 1-0-ra legyőzte az orosz Zenitet. A londoniak - akiknek Lőw Zsolt a másodedzője - győztes találatát a nyáron szerződtetett belga Romelu Lukaku szerezte.

Romelu Lukaku has now scored 4 goals in 4 games for Chelsea. Signing of the season? #UCL pic.twitter.com/1fdMo2fZTI