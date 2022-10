A Barcelonát nem hagyja nyugodni az Inter elleni veresége, ezért a klub vezetősége azon gondolkozik, hivatalos panaszt tesz a játékvezetők teljesítménye miatt.



A katalánok az Internazionale elleni Bajnokok Ligája találkozón többször is dühöngtek a kezezéssel kapcsolatos bírói döntések miatt. Ennek csúcspontja az volt, amikor a videobírózást követően elvették Pedri gólját, mivel a gólpasszt adó Ansu Fati fejelés közben kezével is hozzáért a labdához. A klub vezetőedzője, Xavi Hernandez a mérkőzést követően azt nyilatkozta, fel van háborodva, mivel szerinte a bírók igazságtalan döntést hoztak.



A Sport szerint a klub hivatalos panaszt kíván benyújtani az UEFA-hoz Slavko Vincic játékvezető és Pol van Boekel VAR-asszisztens teljesítménye miatt.



Ezzel kapcsolatban többen felhívták a figyelmet arra, hogy van Boekel a Barcelona legutóbbi meccsén is a VAR-szobában volt, amikor a Bayern München elleni találkozón nem adták meg a tizenegyest Ousmane Dembelének.

A katalán napilap arra is felhívja a figyelmet arra is, hogy Pedri elvett góljánál a játékvezetők nem a szabályban foglaltak szerint jártak el.



„Ha a labdát, miután véletlenül megérintett egy játékos kezét vagy karját, egy másik csapattárs ellövi, és gólt szerez, az a gól érvényes” – írják.



A történtektől függetlenül a Barcelonának gyorsan össze kell szednie magát, mivel vasárnap a Celta Vigo ellen lép pályára, jövő héten pedig jön az Inter elleni visszavágója a Bajnokok Ligájában.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images