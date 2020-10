Az FC Barcelona 2-0-ra győzött szerdán a Juventus vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulós rangadóján, így százszázalékos maradt a Ferencváros csoportjában. A meccs után a katalánok finoman odaszúrtak a Twitteren a Cristiano Ronaldót nélkülöző Juvénak.



A múlt heti első körben a magyar bajnok felett diadalmaskodó spanyol gárda nagyrészt uralta a meccset, az első gólt pedig a francia Ousmane Dembélé szerezte egy megpattanó lövésből, majd a gólpasszt adó Lionel Messi a hosszabbításban büntetőből volt eredményes.



(Kép: Chris Ricco/Getty Images)



A győzelem után a Barca nem tudta kihagyni a ziccert, hogy ne szúrjon oda a torinói együttesnek, amelyből a két héttel ezelőtti pozitív koronavírustesztje miatt ezúttal is hiányzott az ötszörös aranylabdás portugál Cristiano Ronaldo.

We are glad you were able to see the on your pitch, @juventusfcen! pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

"Örülünk, hogy a saját pályátokon láthattátok minden idők legjobbját!"

A viccnek szánt üzenet természetesen a portugál és az argentin klasszis több mint egy évtizede tartó versengésének szól. Napjaink két legnagyobb játékosa először találkozott volna egymással a pályán mióta Ronaldo 2018-ban távozott a Real Madridtól.

Az olaszok nem hagyták szó nélkül a spanyolok provokációját a szerda esti BL-mérkőzés után, és csattanós választ adtak. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor december 8-án összejöhet Lionel Messi és Cristiano Ronaldo újabb nagy ütközete Barcelonában.

"Rossz szótárban kerestétek a valaha volt legjobbat. Majd elvisszük nektek az igazit a Camp Nouba."

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou