A kerek sorszámról a futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) emlékezett meg vasárnapi visszatekintő anyagában.



Az elemzésben kiemelik, hogy a spanyol szakember a hatodik olyan edzővé lépett elő, aki két különböző csapattal tudott Bajnokok Ligáját, illetve annak elődjét, az 1993-ig létezett Bajnokcsapatok Európa Kupáját nyerni. Közéjük tartozik a holland Ernst Happel (Feyenoord, 1970 és Hamburg, 1983), két német, Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund, 1997 és Bayern München, 2001), s Jupp Heynckes (Real Madrid, 1998 és Bayern München, 2013), továbbá a portugál José Mourinho (Porto, 2004 és Internazionale, 2010), míg Guardiola a szombati siker előtt az FC Barcelonával diadalmaskodott két ízben is, 2009-ben és 2011-ben. Nálánál többször - négy alkalommal - csak az olasz Carlo Ancelotti vezette BL-elsőségig csapatait, az AC Milant 2003-ban és 2007-ben, a Real Madridot pedig 2014-ben és 2022-ben.



Guardiola ugyanakkor egyedit alkotott azzal, hogy első vezetőedzőként volt képes triplázni két csapattal is egy szezonon belül: az idén a Bajnokok Ligája-győzelmet megelőzően angol bajnokká és FA Kupa-győztessé avanzsált Manchester City előtt a 2008/2009-es idényben a Barcelonával is bajnokságot és Spanyol Kupát nyert a BL mellett.



Az IFFHS anyagában kiemelte, hogy a City lett a 10. csapat, amely veretlenül végzett az élen az első számú európai klubsorozat históriájában, egyszersmind a hatodik angol együttes - a Manchester United, a Liverpool, a Nottingham Forest, az Aston Villa és a Chelsea után -, amely BEK-et vagy Bajnokok Ligáját nyert.









Az elemzés kitért arra is, hogy Olaszország az első olyan ország, amely három európai döntőt veszített ugyanabban a szezonban: az Inter szombati veresége előtt az AS Roma az Európa-ligában, a Fiorentina pedig a Konferencia-ligában maradt alul a sorozat fináléjában.

