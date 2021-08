A labdarúgó Európai Szuperkupában a Bajnokok Ligája győztes Chelsea és az Európa-liga győztes Villareal találkoztak egymással.

A mérkőzés drámai csatát hozott, ahol a Chelsea büntetőkkel megverte a spanyol csapatot.

A találkozóról így vélekedtek a jelentősebb angol és spanyol médiumok.

A Marca cikkének címlapján ez áll: Továbbra sem tört meg az Emery-átok, miután az edzőnek harmadik alkalommal sem sikerült megnyernie az Európai szuperkupát.



A Mundo Deportivo Tuchel kapuscseréjét emeli ki. A portál hozzáteszi, hogy a 2019-es angol ligakupa döntőben, amikor a Chelsea a Manchester City ellen lépett pályára, a kékek akkori menedzsere, Maurizio Sarri is be szerette volna küldeni Kepát, de ő ezt megtagadta.

Az angol The Sun is Tuchel kapuscseréjére helyezi a hangsúlyt. Kepa a büntetőpárbaj során két tizenegyest is hárított. A portál cikke megemlíti azt, hogy 2019-ben Willy Caballero helyére nem állt be a mostani párharc hőse, amikor a Chelsea akkori edzője, Maurizio Sarri erre megkérte.

A szintén angol The Times mérkőzésről szóló cikkében ezt írja: Tuchel szerencsejátéka kifizetődött. Az írás szerint Tuchel nagyot kockáztatott, amikor a 119. percben lehozta Mendyt és helyére Kepát állította be a büntetőpárbajra.

