Hansi Flick, a címvédő Bayern München vezetőedzője szerint csapata megérdemelte a Lazio felett aratott 4-1-es győzelmet kedd este Rómában a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első mérkőzésén, melyről a hazaiakat irányító Simone Inzaghi csalódottan nyilatkozott.

"A BL valami egészen csodálatos dolog. Az első perctől kezdve éberek és élesek akartunk lenni, és minden játékoson azt láttam, hogy itt és most teljesíteni akar" - kezdte a meccs utáni értékelését az 56. születésnapját szerdán ünneplő Flick, aki hozzátette, a sikerük még ilyen arányban is teljes mértékben megérdemelt.







A bajorok trénere külön kiemelte a 17 esztendős, angol korosztályos válogatott Jamal Musialát, a Bayern második góljának szerzőjét, illetve jelezte, ugyan egy óriási lépéssel közelebb kerültek a negyeddöntőhöz, de vár még rájuk egy visszavágó, amit le kell játszani.

"Mindannyian örülünk, hogy Jamal ezen az estén ilyen jó teljesítményt nyújtott" - mondta a vezetőedző a futballistáról, aki 17 évesen és 363 naposan a Bayern München történetének legfiatalabb BL-gólszerzője lett.



A német válogatott középpályás, Leon Goretzka szerint a kezdő sípszótól agresszívek voltak, valamint kiváló hozzáállást tanúsítottak.



"Jól szálltunk be a meccsbe, ami fontos volt, mert legutóbb az első 20-25 percet átaludtuk" - nyilatkozta önkritikusan a hétvégén a Frankfurttal szemben elveszített bajnoki meccsre utalva Goretzka, aki koronavírus-fertőzés miatt kéthetes kihagyásra kényszerült. "Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagyszerű összecsapáson ott lehettem, mert az elmúlt két hét elég nehéz volt".







Simone Inzaghi szerint a Bayern túl könnyedén győzte le csapatát.

Fotó: Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images





A Laziót irányító Inzaghi feldúltan értékelt a találkozó után, szerinte tanítványai túl könnyűvé tették a mérkőzést a címvédő német együttes számára.



"Tudtuk, hogy mennyire fontos ez a meccs és tisztában voltunk az ellenfél minőségével is, ennek ellenére a négyből három gólt mi ajándékoztuk oda, ez pedig óriási csalódás" - foglalta össze gondolatait az olasz mester. Inzaghi hozzátette, nagyon rossz estéjük volt, de a fejlődésük szempontjából ez egy fontos lépés, most pedig már előre kell tekinteniük.



A Bayern München immár 18 mérkőzés óta veretlen a Bajnokok Ligájában, a Lazio elleni nyolcaddöntős párharc visszavágóját pedig március 17-én játssza majd.

Borítókép: Alexander Hassenstein/Getty Images