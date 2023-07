Ahogyan a folyamatosan frissülő Átigazolási Körképünkben mi is beszámoltunk róla, Xavi Simons döntött, és visszatér a PSG-hez.



A párizsiaknak az eladásakor a szerződésébe helyezett 6 milliós opciót kellett csak aktiválni, így a vb-t is megjárt holland középpályás potompénzért tért vissza hozzájuk.

Fabrizio Romano azonban úgy tudja, egyáltalán nem biztos, hogy a játékos marad Párizsban.

A transzferguru szerint abban az esetben maradhat a klubnál, ha Neymar vagy Mbappé elhagyja a csapatot. Ha mindketten maradnak a keret tagjai, Simonst kölcsönbe adhatják, vagy akár egy magasabb összegért végleg eladhatják.

BREAKING: Xavi Simons has left PSV camp to sign with Paris Saint-Germain! PSG triggered €6m buy back clause, as revealed days ago. Understand there are 2 ways now ◉ If Mbappé or Neymar leave, Xavi will stay at PSG. ◉ If both stay, Xavi will join another club on LOAN. pic.twitter.com/W8aQNg3PpY

A hollandért több klub is érdeklődik, a legkomolyabb kérő azonban jelenleg a Szoboszlait elvesztő Red Bull Leipzig. Úgy tudni, hogy ők csak kölcsönben tartanának rá igényt, ez az opció pedig a PSG számára is elfogadható lehet.

EXCL: Xavi Simons is already attracting interest from many clubs over possible loan move from PSG… RB Leipzig are pushing, they’re favourites.



It will only happen if PSG let him leave on loan — keeping Mbappé & Neymar.



Understand decision will be made by Tuesday. pic.twitter.com/oX7FAAWFI6